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Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

'Boccaccini? Ha dimostrato sul campo di essere un grande giocatore e un leader'

3 minuti di lettura

L'allenatore della Cittadella Vis Modena, Mattia Gori, commenta così il pareggio per 0-0 contro il Rovato Vertovese.

Mister, oggi ci voleva una reazione dopo la brutta caduta di Imola. La reazione c’è stata: non è stata una partita spettacolare, ma è arrivato un pareggio contro un ottimo Rovato.

'Sì, è stata una bella partita dal punto di vista agonistico. Magari tecnicamente non è stata bellissima, ma credo fosse quasi impossibile giocare bene tecnicamente oggi. Si sono affrontate due squadre che hanno dato tutto, giocando a viso aperto e accettando i duelli uomo contro uomo; a fine partita ne parlavo anche con il loro mister, si sono visti spunti interessanti. Entrambe le compagini hanno cercato di vincere fino alla fine, non risparmiandosi e inserendo forze offensive per provare a portare a casa i tre punti. Non ho rammarichi, anzi: i ragazzi sono stati molto bravi perché, a livello di presupposti, ne abbiamo creati più noi di loro'.

Lei ha sempre avuto un rapporto molto schietto con il gruppo e con la piazza...

'Non sono uno che 'prende in giro' o che viene in conferenza a dire ciò che la gente vuole sentirsi dire. Con la squadra ho sempre detto la verità e continuerò a farlo perché il nostro rapporto si basa su questo.

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La scorsa partita abbiamo fatto male, ed è stata l’unica volta in questa stagione, ma oggi avrei messo la mano sul fuoco sul tipo di prestazione che avremmo offerto. Conosco questi giocatori meglio di chiunque altro e sapevo che oggi avrebbero dato tutto quello che avevano'.

Parlando delle scelte: Sala dal primo minuto e Morello fuori. Una scelta che sembra giustificata, dato che Sala ha giocato forse la sua miglior partita dell'anno.

'Sala è stato molto bravo, mi aspettavo questo tipo di gara da lui. È un giocatore prezioso sulle palle sporche, sui rimpalli e sulle deviazioni; su questo è molto efficace. Morello è più bravo quando ha palloni puliti per puntare l'uomo, ma sapevo che oggi di palloni puliti non ce ne sarebbero stati. Sala ha fatto un'ottima partita, anche se forse è mancato nell'ultima scelta o è scivolato al momento di calciare, ma ha dato ciò che serviva'.

C’è stato anche molto spirito di sacrificio in settimana, giusto?

'È stata una settimana in cui tutti hanno stretto i denti. Boccaccini ha giocato nonostante uno stiramento, Calanca ha avuto il virus intestinale e ha vomitato tutta la settimana, Teresi ha voluto esserci per gli ultimi dieci minuti pur non essendo al meglio.

Mandelli gioca da due partite con quattro punti di sutura alla caviglia. Tutto questo spiega bene che tipo di gruppo siamo: oggi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per cercare di vincere'.

Proprio su Boccaccini: ha giocato nonostante l'infortunio confermandosi un difensore dominante. Gli attaccanti avversari avranno gli incubi...

'Sono contento di questo giudizio. Quando lo abbiamo preso l'anno scorso, qualcuno era reticente perché pensava non potesse giocare il nostro calcio a tutto campo, uomo contro uomo. Invece il Direttore ha avuto una grandissima idea e Boccaccini ha dimostrato sul campo di essere un grande giocatore e un leader. Sta facendo una stagione di altissimo livello. Non glielo dico mai, e spero non mi ascolti ora, perché mancano ancora tre partite da giocare a questo ritmo. L'unica cosa che gli manca è il gol, visto che quest'anno non ne ha ancora segnato nessuno'.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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