'Come ha giustamente osservato Italia nostra è incomprensibile la scelta di trasformare la storica piazza Roma, su cui si affaccia l'Accademia militare - Palazzo ducale, in una finta spiaggia per incontri di beach volleyball, con tribune montate per ottocento spettatori, con tanto di annessi stand di cocktail bar, bevande, cibi e servizi igienici mobili'. Lo affermano Carlo giovanardi ed il segretario provinciale di Popolo e libertà Bruno Rinaldi.
'Questo avviene - continuano Giovanardi e Rinaldi - nel momento di massimo afflusso a Modena di turisti italiani e stranieri, sempre più numerosi in visita al nostro splendido centro storico. Non si capisce il perchè di questa scelta, quando ad esempio al parco Novi sad ci sono già tribune permanenti ed un enorme spazio prospiciente per ospitare manifestazioni di questo tipo. Chiediamo al sindaco di assumere l'impegno di non utilizzare più in futuro siti così importanti e prestigiosi per manifestazioni che possono trovare adeguate sistemazioni in altre parti della città'.
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Giovanardi e Rinaldi: 'Al parco Novi sad ci sono già tribune permanenti ed un enorme spazio prospiciente per ospitare manifestazioni di questo tipo'
