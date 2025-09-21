Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026

Modena parcheggi ha anche comunicato 'situazione di disavanzo, motivata sia dallo scarso utilizzo del parcheggio'

Il Comune di Modena corrisponderà a Modena Parcheggi un 530mila e 700 euro per gli oneri sostenuti per la gestione del parcheggio ex Amcm nel 2025 e nel 2026. Lo stabilisce una recente determina dirigenziale.
Tale documento ha infatti approvato la spesa presunta di 435.000 euro oltre Iva 22% pari a 95.700 per un totale complessivo di 530.700 euro per il servizio prestato dalla Società di Progetto Modena Parcheggi spa e che risulta così suddivisa: per il 2025 389.292 euro a copertura delle spese previste fino al 31.12.2025, per il 2026 141.407,45 euro.
Nella delibera si legge anche che Modena Parcheggi ha comunicato, nel corso di alcuni incontri, 'l’andamento della gestione del parcheggio durante la fase transitoria, dalla quale risulta una situazione di disavanzo, motivata sia dallo scarso utilizzo del parcheggio che dall’aumento dei costi legati alla necessità di un potenziamento della sorveglianza per la prevenzione di atti vandalici'.
Ricordiamo che con l’apertura del punto vendita Sigonio di Coop Alleanza 3.0 nell’ex filovia, si è concluso il periodo di regime transitorio del parcheggio in struttura seminterrata, di cui la cooperativa è proprietaria insieme al Comune compartecipando alle spese di gestione.

