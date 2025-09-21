Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

'Al momento, le nostre operazioni logistiche proseguono regolarmente nelle altre sedi'

'In riferimento all'incendio che ha interessato questa mattina uno dei nostri magazzini nella zona industriale di Modena, confermiamo che nessuna persona è rimasta ferita. Ringraziamo i Vigili del Fuoco e tutte le autorità intervenute per il tempestivo e professionale intervento, che ha permesso di mettere rapidamente sotto controllo la situazione ed evitare danni ulteriori agli edifici adiacenti. Siamo consapevoli della preoccupazione generata tra i residenti della zona e desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla comunità locale'. Così in una nota Dsv interviene sull'incendio di questa mattina.

 

'Restiamo a disposizione delle autorità competenti per ogni accertamento e stiamo collaborando attivamente per chiarire le cause dell'accaduto. Al momento, le nostre operazioni logistiche proseguono regolarmente nelle altre sedi'.

