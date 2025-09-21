Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

'In riferimento all'incendio che ha interessato questa mattina uno dei nostri magazzini nella zona industriale di Modena, confermiamo che nessuna persona è rimasta ferita. Ringraziamo i Vigili del Fuoco e tutte le autorità intervenute per il tempestivo e professionale intervento, che ha permesso di mettere rapidamente sotto controllo la situazione ed evitare danni ulteriori agli edifici adiacenti. Siamo consapevoli della preoccupazione generata tra i residenti della zona e desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla comunità locale'. Così in una nota Dsv interviene sull'incendio di questa mattina.



'Restiamo a disposizione delle autorità competenti per ogni accertamento e stiamo collaborando attivamente per chiarire le cause dell'accaduto. Al momento, le nostre operazioni logistiche proseguono regolarmente nelle altre sedi'.