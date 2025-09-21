Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe
Per il mancato utilizzo dell'indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per la mancanza di assicurazione
Le 20 pattuglie impegnate nel controllo del territorio, tra polizia locale e provinciale, carabinieri forestali, guardie volontarie e degli Atc, hanno garantito il controllo di tutto il territorio provinciale.
Inoltre la Polizia Provinciale ha soccorso una cerva ferita nella zona di Prignano (non come conseguenza dell’attività venatoria, foto sopra) in raccordo con il Centro faunistico Pettirosso, prestando il primo intervento di stabilizzazione dell’animale, che successivamente è stato curato dall’unità mobile di recupero della fauna selvatica.
Dalla Polizia provinciale fanno sapere che «la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente con un sostanziale rispetto delle norme stabilite dal calendario venatorio e con una lieve flessione di presenza di cacciatori sul territorio.
Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna.
In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio.
Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti verso spazi sensibili e zone di protezione/ripopolamento e 150 metri dalle piste ciclabili.
È garantita la protezione delle colture agricole, frutteti e impianti di irrigazione e le attività venatorie non devono arrecare danni a queste strutture e devono avvenire in rispetto delle normative relative.
Quest’anno sono 18 le pattuglie impegnate al mattino nel controllo del territorio, mentre due sono attive nel pomeriggio, oltre al supporto di carabinieri forestali, GEV-GEL (Guardie Ecologiche Volontarie) e guardie venatorie ATC.
Per qualsiasi segnalazione
La Polizia provinciale ricorda che sono previste sanzioni per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e delle restrizioni stabilite dal calendario regionale. Nel calendario venatorio, disponibile nel sito della Regione, sono elencate tutte le limitazioni ai carnieri e alle zone, le specie cacciabili e le modalità di caccia.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazioneArticoli Recenti
'Modena, le famiglie solo per i libri di testo hanno speso di media oltre 800 euro'
'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'
Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi
Dipartimento di Economia Unimore: Tindara Addabbo nuova direttrice