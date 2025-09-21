Poco fa a Fahrenheit su Rai Radio3 è stato annunciato in anteprima da Daniele Francesconi, direttore scientifico di Festivalfilosofia, il tema della prossima edizione.
L’edizione 2026 del festivalfilosofia, in programma dal 18 al 20 settembre 2026, sarà dedicata al tema del “caos”. 'Concetto generativo ma anche dissipativo, è una categoria adeguatissima per prendere di petto la situazione di un mondo attraversato da dissoluzioni di vecchi ordini, eventi catastrofici e processi profondi di cambiamento sul piano politico, scientifico e climatico - si legge sul portale del Festival -. Dalle scienze emerge un modello di comprensione dell’incertezza e dell’imprevedibilità che può riferirsi ai modelli di società oltre che ai fenomeni naturali. Tema cosmogonico per eccellenza, nella rappresentazione del caos si ritrova una genealogia culturale che non ha perso, anzi forse ha ritrovato, la sua energia'.
Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'
E' stato annunciato in anteprima da Daniele Francesconi, direttore scientifico di Festivalfilosofia, il tema della prossima edizione
