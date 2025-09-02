Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Domenica 7 settembre ritorna al Castello di Montecuccolo la Festa Rinascimentale. L'evento, organizzato da La corte dei Montecuccoli, gruppo di rievocazione storica pavullese, è giunto alla seconda edizione e presenta un programma più ricco rispetto alla scorso anno.

Le attività cominciano alle 16 con gli sbandieratori della Contrada Monticelli di Quattro Castella che inaugureranno, insieme alle autorità e agli ospiti, la festa. Subito dopo è previsto, a cura dell'associazione Terra e Identità, un convegno dal titolo Rinascimento rosso sangue nel quale i relatori ripercorreranno alcune vicende di delitti e vendette che si verificarono nelle raffinate e crudeli corti rinascimentali. Il Rinascimento infatti fu una stagione di arte e cultura ma anche di efferratezze inimmaginabili.

Alle 18 ci sarà poi l'incontro con i personaggi della Corte che rivisiteranno le danze storiche in uso nel Rinascimento. A seguire la Compagnia del Sarandello proporrà un concerto con musiche popolari del XVII secolo.

Alle 20,30 è previsto, nella suggestiva cornice della terrazza del castello illuminata, lo spettacolo finale degli sbandieratori.

Durante tutto il pomeriggio saranno presenti stand e banchetti storici con il Mulino dei Gufi, il gioco degli scacchi, l'erboristeria di corte con i suoi segreti di bellezza, la mostra dell'acetaia, lo spazio del miele, la panificazione secondo le antiche ricette, l'antro dei misteri e la porta delle fate.

Non manca ovviamente la componente gastronomica, con lo stand della Pro Loco di Pavullo che proporrà fino a notte borlenghi e crescentine e con La Tavola del Maniero, il ristorante medievale del castello, in cui si potranno assaporare piatti storici accompagnati da idromele e ippocrasso.

Sono previste navette dal parcheggio della campanella, di fronte all'aeroporto.

