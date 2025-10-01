Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio
'Su tutto emerge l’elemento della crescita dell’abbandono dei rifiuti, denunciato come emblematico del degrado del territorio'
'Sono stati 228 i residenti a Pavullo che hanno risposto al nostro questionario; numeri elevati per le dimensioni della Città, un campione di molto superiore a quelli solitamente utilizzati da Istat per indagini similari. Il piano di campionamento da noi adottato ha garantito la rappresentatività statistica, sia a livello di territorio sub-comunale che rispetto alle variabilità demografiche' - fa sapere Federconsumatori.
'Il quadro che ne esce è decisamente negativo. Nelle trenta pagine del nostro Report, in tutte le sue parti, esce con chiarezza il primo problema di Pavullo. I cambiamenti adottati quasi due anni fa, in un territorio così delicato, rendevano indispensabile un coinvolgimento largo, un vero e proprio “Progetto di Comunità” attorno alla indispensabile riduzione della produzione di rifiuti, raramente nel passato oggetto di attenzione generale. Gli obblighi normativi, i cambiamenti, non sono stati accompagnati da una sufficiente formazione ed informazione ai cittadini, una parte consistente dei quali chiede a gran voce l’impossibile ritorno ai cassonetti aperti, ed il difficile superamento di oblò e feritoie per il conferimento di carta e plastica.
'Un modello “elastico”, come quello adottato, che non obbliga allo stoccaggio dei materiali nella propria abitazione, aveva tutte le caratteristiche per una buona riuscita, senza significative tensioni. Questo non è avvenuto essenzialmente, oltre che per le carenze informative, per diversi limiti ed errori commessi, come l’inadeguatezza del numero delle isole di base presenti nel territorio, rilevato da molti rispondenti. I cittadini chiedono cambiamenti anche su altri fronti: vengono segnalati la scarsa efficienza del sistema a tessera, le frequenti rotture, i limiti nella frequenza degli svuotamenti, la scarsità di cestini, la poco frequente igienizzazione dei cassonetti. Su tutto emerge però l’elemento della crescita dell’abbandono dei rifiuti, denunciato dalla grandissima parte dei rispondenti come emblematico del degrado del territorio pavullese; non a caso nella graduatoria delle responsabilità di questo stato di cose, per la prima volta nelle nostre indagini, troviamo l’assenza di senso civico dei cittadini, che porta al secondo posto, alla pari, le pur consistenti responsabilità di Gestore e Comune.
'Decisamente meno bene invece la capacità di risoluzione dei problemi attraverso il numero verde e lo sportello informazioni alla clientela. Rispetto al giudizio sul livello di pulizia nel Comune per il 56% del nostro campione il livello di pulizia della città è peggiorato, nel confronto con il gennaio 2024, mentre per il 37% è rimasto uguale, e solo per il 7% è migliorato.
