Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Per gli autoveicoli diretti al centro di Serramazzoni non sono previste limitazioni, tuttavia il transito in centro a Serramazzoni per autoveicoli e motocicli ad eccezione di residenti e diretti ad attività commerciali è sconsigliato. Infatti l'ultimo tratto di Via Roma sarà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.
Per flussi di traffico sono disposti i percorsi alternativi come di seguito specificati.
ITINERARI CONSIGLIATIPercorsi alternativi per il traffico leggero, autoveicoli e motocicli
In prossimità dell'interruzione della statale 12, all'altezza del bivio di Campolù e di Sant'Antonio, il traffico leggero in transito, inclusi autoveicoli e motocicli, utilizzerà il seguente percorso alternativo:
Direzione Pavullo o Maranello: strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – SP36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio.
Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.
Deviazioni e Limitazioni per il traffico pesante, Autocarri, Autoarticolati e Bus
Per i veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate, sono previste le seguenti deviazioni e limitazioni:
DEVIAZIONI• Direzione Pavullo: il traffico pesante proveniente da Maranello transiterà in
• Direzione Modena: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante proseguirà diritto sulla SP3 via Giardini direzione Maranello, con deviazione in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana.
• Direzione Sassuolo: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante dovrà svoltare a sinistra su via XXIV Novembre, con direzione Prignano-Roteglia.
LIMITAZIONI• Divieto di transito in SP 36 del Malandrone e Coscogno. Tale divieto si impone per consentire il transito ai soli veicoli leggeri e mezzi agricoli.
• Divieto di transito in via Val Di Sasso - Serramazzoni, ad eccezione dei Bus SETA, mezzi agricoli e veicoli di aziende con sede legale a Serramazzoni.
• Obbligo di svolta a dx in via Zozi – Maranello, tale obbligo si collega alla necessità di deviare il traffico verso la rotatoria 8 Marzo di Maranello, per raggiungere la SP467-Pedemontana
SCHEMA DELLE DEVIAZIONIItinerario per autoveicoli:
• Da Pavullo a Modena: via Giardini, svolta a destra sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592), Sant’Antonio, Curva Manzini di Coscogno, Molino Vivi, via del Malandrone, San Dalmazio, SS12.
• Da Maranello a Pavullo: SS12, svolta a sinistra in via San Dalmazio (GPS 44.407900, 10.839140), poi svolta a destra in SP36 via del Malandrone, Coscogno, Molino Vivi, Curva Manzini
Itinerario per autocarri superiori alle 3,5 t:
Da Pavullo a Bologna: dal polo ceramico prendere direzione centro Pavullo poi svolta a sx sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592) direzione Fondovalle Panaro all' uscita di Coscogno. Alternative sono uscita direzione Castagneto e Verica. Raggiunta la Fondovalle del Panaro prendere direzione Vignola/Bologna.
Da Pavullo a Modena/Sassuolo:
• Verso Modena: via Giardini, Serramazzoni, via Roma, SP3 direzione Maranello, via Zozi, indi seguire le indicazioni predisposte dal Comune di Maranello
• Verso Sassuolo: via Giardini, Serramazzoni, svolta a sinistra su via XXIV Maggio, Prignano, Volta di Saltino, Roteglia.
Da Modena a Pavullo: svolta a destra al bivio di Campolù (SS12) direzione Serramazzoni, via Roma svolta a sinistra in via Giardini direzione Pavullo.