Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Dalle 16 di oggi è scattata la chiusura per due mesi della SS12 dell'Abetone e del Brennero

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Dalle 16 di oggi è scattata la chiusura per due mesi della SS12 dell'Abetone e del Brennero altezza km 146+650 per il ripristino del Ponte Rio Torto.
Per gli autoveicoli diretti al centro di Serramazzoni non sono previste limitazioni, tuttavia il transito in centro a Serramazzoni per autoveicoli e motocicli ad eccezione di residenti e diretti ad attività commerciali è sconsigliato. Infatti l'ultimo tratto di Via Roma sarà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.
Per flussi di traffico sono disposti i percorsi alternativi come di seguito specificati.

ITINERARI CONSIGLIATI

Percorsi alternativi per il traffico leggero, autoveicoli e motocicli
In prossimità dell'interruzione della statale 12, all'altezza del bivio di Campolù e di Sant'Antonio, il traffico leggero in transito, inclusi autoveicoli e motocicli, utilizzerà il seguente percorso alternativo:
Direzione Pavullo o Maranello: strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – SP36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio.
Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.
Deviazioni e Limitazioni per il traffico pesante, Autocarri, Autoarticolati e Bus
Per i veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate, sono previste le seguenti deviazioni e limitazioni:

DEVIAZIONI

• Direzione Pavullo: il traffico pesante proveniente da Maranello transiterà in
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini.
• Direzione Modena: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante proseguirà diritto sulla SP3 via Giardini direzione Maranello, con deviazione in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana.
• Direzione Sassuolo: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante dovrà svoltare a sinistra su via XXIV Novembre, con direzione Prignano-Roteglia.

LIMITAZIONI

• Divieto di transito in SP 36 del Malandrone e Coscogno. Tale divieto si impone per consentire il transito ai soli veicoli leggeri e mezzi agricoli.
• Divieto di transito in via Val Di Sasso - Serramazzoni, ad eccezione dei Bus SETA, mezzi agricoli e veicoli di aziende con sede legale a Serramazzoni.
• Obbligo di svolta a dx in via Zozi – Maranello, tale obbligo si collega alla necessità di deviare il traffico verso la rotatoria 8 Marzo di Maranello, per raggiungere la SP467-Pedemontana

SCHEMA DELLE DEVIAZIONI

Itinerario per autoveicoli:
• Da Pavullo a Modena: via Giardini, svolta a destra sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592), Sant’Antonio, Curva Manzini di Coscogno, Molino Vivi, via del Malandrone, San Dalmazio, SS12.
• Da Maranello a Pavullo: SS12, svolta a sinistra in via San Dalmazio (GPS 44.407900, 10.839140), poi svolta a destra in SP36 via del Malandrone, Coscogno, Molino Vivi, Curva Manzini
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
di Coscogno, Sant’Antonio.
Itinerario per autocarri superiori alle 3,5 t:
Da Pavullo a Bologna: dal polo ceramico prendere direzione centro Pavullo poi svolta a sx sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592) direzione Fondovalle Panaro all' uscita di Coscogno. Alternative sono uscita direzione Castagneto e Verica. Raggiunta la Fondovalle del Panaro prendere direzione Vignola/Bologna.
Da Pavullo a Modena/Sassuolo:
• Verso Modena: via Giardini, Serramazzoni, via Roma, SP3 direzione Maranello, via Zozi, indi seguire le indicazioni predisposte dal Comune di Maranello
• Verso Sassuolo: via Giardini, Serramazzoni, svolta a sinistra su via XXIV Maggio, Prignano, Volta di Saltino, Roteglia.
Da Modena a Pavullo: svolta a destra al bivio di Campolù (SS12) direzione Serramazzoni, via Roma svolta a sinistra in via Giardini direzione Pavullo.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Pavullo, è morto a 95 anni Italo Grandi

Pavullo, è morto a 95 anni Italo Grandi

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Pavullo, domenica festa rinascimentale a Motecuccolo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Articoli Recenti Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'

Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'

Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino

Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino

Va a funghi e si perde: recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche

Va a funghi e si perde: recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche

Sagre ed eventi nel fine settimana in provincia

Sagre ed eventi nel fine settimana in provincia