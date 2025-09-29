Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'
'L'Ospedale Ramazzini e il Santa Maria Bianca sono strutture entrambe indispensabili, che ospitano professionisti di altissimo livello'
'La direzione sanitaria, fianco a fianco delle amministrazioni, è impegnata in una riprogettazione di ampio respiro, capace di interpretare i bisogni delle comunità e di rispondere alla crescente domanda di prossimità e di superamento delle criticità che oggi mettono sotto pressione la sanità pubblica: dalle liste d’attesa alla carenza di personale, fino a costi in costante aumento a fronte di risorse che si riducono. È un quadro aggravato dalla mancanza di adeguati investimenti da parte del Governo centrale, che da anni non destina alla sanità pubblica fondi sufficienti a garantire stabilità e programmazione di lungo periodo.
'Tra queste scelte c’è innanzitutto la necessità di superare divisioni territoriali e contrapposizioni che per troppo tempo hanno condizionato il dibattito sulla sanità nei territori a nord della provincia di Modena. I distretti che ruotano attorno a Carpi e Mirandola non devono essere considerate realtà in competizione: l'Ospedale Ramazzini e il Santa Maria Bianca sono strutture entrambe indispensabili, che ospitano professionisti di altissimo livello, le cui competenze rappresentano un patrimonio prezioso e complementare all’interno di un sistema sanitario integrato. L’ipotesi di un unico ospedale baricentrico – sottolineano Righi e Poletti – è ormai superata e oggi non realizzabile. Una scelta di questo tipo finirebbe per sottrarre servizi ai comuni capo distretto, aumentando le distanze per i cittadini e riducendo l’attrattività stessa della struttura. Come un nuovo ospedale su Carpi che fagociti quello di Mirandola non può essere permesso né giusto'.
Per dare concretezza a questa visione, i due sindaci annunciano che, nei rispettivi ruoli, chiederanno a breve un incontro ufficiale che metta attorno allo stesso tavolo i sindaci dei due distretti insieme alla Direzione generale dell’AUSL di Modena, portando poi la discussione all’attenzione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (CTSS).
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
Va a funghi e si perde: recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche
Sagre ed eventi nel fine settimana in provincia
Vignola, commissione consigliare sulla sanità: la maggioranza fa saltare numero legale
Il presidente Seta ha incontrato autista aggredito a Guiglia da uno straniero