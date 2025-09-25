Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il presidente Seta ha incontrato autista aggredito a Guiglia da uno straniero

Il presidente Seta ha incontrato autista aggredito a Guiglia da uno straniero

Aveva subito l'aggressione perché si era rifiutato di acconsentire alla pretesa di un giovane passeggero straniero di scendere dove non era prevista fermata

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
L’autista che lo scorso 18 settembre è stato aggredito, verbalmente e fisicamente, da parte di un passeggero esagitato mentre era alla guida della corriera della linea extraurbana 700 Vignola-Zocca, ha ricevuto la visita di Elisa Valeriani, presidente di Seta, che ha voluto così dimostrare la vicinanza e la solidarietà dell’azienda al proprio dipendente.
Matteo Zanni, da circa vent’anni in forza all’azienda di trasporto pubblico locale, aveva subito la violenta aggressione perché si era doverosamente rifiutato di acconsentire alla pretesa di un giovane passeggero di origine straniera che, in località Monteorsello di Guiglia, insisteva per voler scendere dal bus in una zona priva di fermate. L’esito negativo di questa richiesta aveva scatenato l’ira del giovane, che peraltro viaggiava sul mezzo pubblico assieme alla madre: pur essendo stato chiaramente informato che le norme di sicurezza impongono di osservare solo le fermate espressamente autorizzate presenti sul percorso, il ragazzo ha dapprima inveito contro l’autista e, dopo aver superato la paratia di separazione del posto di guida, ha ripetutamente colpito il conducente con pugni alla testa ed alle spalle.
Matteo Zanni è stato quindi costretto ad interrompere la corsa ed a richiedere, tramite una chiamata alla centrale operativa di SETA, l’intervento delle Forze dell’Ordine e di un’ambulanza.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Al Pronto Soccorso di Vignola gli sono state diagnosticate alcune lesioni e contusioni, ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. L’aggressore, subito identificato dai Carabinieri, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per lesioni aggravate.
'La sicurezza dei passeggeri e del personale - dichiara Elisa Valeriani - è una priorità assoluta per Seta: l’azienda non intende accettare passivamente che un lavoratore del servizio pubblico venga aggredito durante il servizio. Per questo, nell’esprimergli pieno sostegno e solidarietà, ho anche ricordato al signor Zanni che potrà usufruire di un completo supporto legale gratuito da parte dell’azienda per ogni azione di tutela che vorrà intraprendere. Al contempo, Seta si è già attivata perché l’autore dell’aggressione venga chiamato a rispondere nelle sedi opportune dell’inaccettabile ed ingiustificato gesto commesso'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Seta sbilanciata su tutto': lunedì 22 sciopero USB per l'intera giornata

'Seta sbilanciata su tutto': lunedì 22 sciopero USB per l'intera giornata

Autista Seta mandato al pronto soccorso, l’aggressore è un minorenne tunisino

Autista Seta mandato al pronto soccorso, l’aggressore è un minorenne tunisino

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'

Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'

Autisti gettonisti, Cgil, Cisl e Uil: 'Seta ha agito nell’ombra, senza alcuna trasparenza'

Autisti gettonisti, Cgil, Cisl e Uil: 'Seta ha agito nell’ombra, senza alcuna trasparenza'

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Vignola, aggredisce medico del Pronto Soccorso: arrestato italiano 56enne

Vignola, aggredisce medico del Pronto Soccorso: arrestato italiano 56enne

Commercio nel Frignano, 70 agenti di polizia locale all'incontro promosso dal Sulpl

Commercio nel Frignano, 70 agenti di polizia locale all'incontro promosso dal Sulpl

'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'

'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'