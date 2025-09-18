Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso
Un autista è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un passeggero esagitato, che pretendeva di scendere dal bus in una zona priva di fermate autorizzate
Il conducente ha opposto un doveroso rifiuto a questa richiesta, informando l’utente che per motivi di sicurezza i mezzi pubblici possono osservare solo le fermate espressamente autorizzate dagli Enti preposti; a questo punto il passeggero ha atteso che il mezzo raggiungesse la prima fermata utile e che si aprissero le porte poi, al momento di scendere dal bus, ha dapprima insultato e quindi ha ripetutamente colpito l’autista alla testa e sulla schiena.L’aggressione è avvenuta lungo la S.P.623 poco dopo l’abitato di Monteorsello di Guiglia; il mezzo era partito alle 13:15 dall’Autostazione di Vignola, nella corsa diretta a Guiglia e Roccamalatina con arrivo previsto a Zocca alle ore 14:15, a bordo erano presenti diversi passeggeri. A causa dell’aggressione subita il conducente è stato costretto ad arrestare il mezzo ed ha richiesto l’intervento della centrale operativa di Seta, che ha diramato l’allarme alle Forze dell’Ordine ed al servizio 118, disponendo altresì l’invio sul posto di un mezzo sostitutivo e di personale di scorta per consentire l’ultimazione della corsa.'L’azienda manifesta la più completa solidarietà al proprio dipendente, che è stato medicato al pronto soccorso di Vignola.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enneArticoli Recenti
Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas
Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'
Omicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex Giovanni Padovani
Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese