Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: muore 18enne a Pieve di Cento

Il sindaco: 'Mio dovere ritornare alla carica di Città Metropolitina, proprietaria di quella strada, per trovare insieme soluzioni per migliorare la sicurezza'

E' morta sul colpo, dopo essere stata travolta da un'auto, mentre attraversava sulle strisce, vicino casa, a Pieve di Cento, nel Bolognese. Il tragico incidente ieri intorno alle 18: la vittima, una studentessa 18enne, Ilaria Zannarini. Al volante dell'auto che l'ha investita un 78enne, che ha subito fermato il veicolo.

'Una nostra studentessa Ilaria Zannarini ci ha lasciati perdendo la vita in un incidente stradale. Appresa la notizia tutta la comunità scolastica dell'Istituto Keynes si è unita nel dolore dei familiari della studentessa sospendendo le attività scolastiche per qualche minuto di raccoglimento' - Così l'Istituto Keynes rivolge alla famiglia di Ilaria le proprie condoglianze.

'L'amministrazione comunale di Castel Maggiore si unisce al dolore della comunità scolastica dell'Istituto Keynes per la tragica scomparsa della studentessa Ilaria Zannarini, di Pieve di Cento. Le nostre condoglianze alla famiglia, ai compagni di Ilaria e al personale della scuola per una perdita ingiusta e sconvolgente'.

'Quello che è successo ieri sera è una tragedia enorme in primo luogo per delle famiglie pievesi, e poi per tutta la nostra comunità - scrive il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari -. Una diciottenne di Pieve investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un uomo, sempre di Pieve, che non andava forte, non era ubriaco, ma non l'ha vista.
Da ieri mi sto chiedendo cosa deve fare il sindaco del proprio paese di fronte ad una tragedia simile. Certamente esprimere cordoglio e vicinanza è la prima cosa, ma questo, più che con un post, vorrei farlo di persona, abbracciando in silenzio le persone travolte da questo dramma. Vorrei farlo rispettando i loro tempi, con delicatezza e tanta umanità. Poi credo sia mio dovere aiutare e stimolare la comunità intera a 'farsi rete' e con tanta, tanta delicatezza avvolgere di affetto queste sue famiglie per sostenerle in qualunque modo possibile, per poter aiutarle a sopravvivere prima e poi a superare questo baratro. Certamente, senza bisogno di farselo dire da facili commenti sui social, è mio dovere ritornare alla carica di Città Metropolitina, proprietaria di quella strada, per trovare insieme a loro soluzioni per migliorare la visibilità e la sicurezza di quegli attraversamenti pedonali. Tutto questo purtroppo non ci restituirà la vita di una nostra giovanissima concittadina e non risanerà mai del tutto le lacerazioni che questa tragedia lascerà nella vita di tante persone, ma credo sia ciò che devo e dobbiamo fare'.

