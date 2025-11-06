Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Cognento di Modena. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta all’incrocio tra strada Cognento e via Luvini, nei pressi del cavalcavia che collega la frazione alla città.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la moto sarebbe entrata in collisione con la parte anteriore sinistra dell’auto. A seguito dell’impatto, il motociclista, un ragazzo di 19 anni, è caduto violentemente a terra.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, allertati dai testimoni dell’incidente. Il giovane è stato stabilizzato sul luogo del sinistro e poi trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni risultano molto gravi.
La Polizia Locale di Modena ha temporaneamente chiuso al traffico l’area dell’incidente, compreso il cavalcavia, per consentire i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. La circolazione è stata deviata sulle vie limitrofe fino al termine delle operazioni.
Grave incidente a Cognento: motociclista 19enne in terapia intensiva
Gravi conseguenze per il giovane centauro che si è scontrato con un'auto. Ora si trova ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Rilievi di legge della Polizia Locale di Modena
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Cognento di Modena. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta all’incrocio tra strada Cognento e via Luvini, nei pressi del cavalcavia che collega la frazione alla città.
