Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Erano le ore 5:37 di oggi quando i vigili del fuoco di Modena sono intervenuto in via Mavora a Nonantola, allertati dalla chiamata di un incidente stradale. Un'autovettura era uscita di strada finendo in un fossato. Nell'impatto il conducente è rimasto ferito e la squadra VF intervenuta con APS (autopompa serbatoio), e applicando presidi sanitari per traumatizzati, è riuscita ad estricare, immobilizzando, il conducente, affidandolo alle cure dei sanitari del 118 giunti contestualmente sul posto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale, i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.



