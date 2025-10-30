Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, ancora un incidente al Carrai: schianto tra tre auto

Pavullo, ancora un incidente al Carrai: schianto tra tre auto

I vigili del fuoco hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell'auto, per poi affidarlo alle cure del 118

1 minuto di lettura
Ancora un incidente al Carrai a Pavullo. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio alle 17:35. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giardini Nord all'altezza del tunnel dei Carrai, per uno scontro che ha coinvolto tre autovetture. I vigili del fuoco hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell'auto, per poi affidarlo alle cure del 118 presente sul posto. Presenti anche carabinieri e Polizia locale per i rilievi.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pavullo, scontro tra tre auto ai Carrai: un ferito estratto dall'auto

Pavullo, scontro tra tre auto ai Carrai: un ferito estratto dall'auto

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere

Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena, violenza sessuale su minori: condannato allenatore pallavolo

Modena, violenza sessuale su minori: condannato allenatore pallavolo

Vignola, tre chili di hashish e 80mila euro in contanti: arrestato 23enne

Vignola, tre chili di hashish e 80mila euro in contanti: arrestato 23enne

Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce

Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce