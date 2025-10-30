Pavullo, ancora un incidente al Carrai: schianto tra tre auto
I vigili del fuoco hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell'auto, per poi affidarlo alle cure del 118
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra
Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne
Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato
Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti
Modena: 31enne turco arrestato per estorsione
Modena, violenza sessuale su minori: condannato allenatore pallavolo
Vignola, tre chili di hashish e 80mila euro in contanti: arrestato 23enne
Modena, movida nel mirino: controlli dei Nas in un locale: sequestrati 30 chili di carne e pesce