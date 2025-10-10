Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli

E' stata inaugurata la nuova palestra a Pavullo, che serve gli istituti scolastici superiori Marconi - Cavazzi - Sorbelli, per un importo complessivo di tre milioni di euro partiti nella primavera 2023.L’intervento, aggiudicato al consorzio Cfc, è stato realizzato dalla ditta Pro Service costruzioni srl di Modena ed ha previsto la realizzazione di una nuova palestra con due campi da gioco regolamentari, omologati per la pallavolo con i relativi spogliatoi.I lavori sono stati finanziati per un milione e 400 mila euro con fondi Pnrr, mentre la Provincia Modena ha investito un milione 170 mila euro (rispetto ai 670 mila euro iniziali, l’importo dei lavori è aumentato di circa 500 mila euro a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e di alcune operazioni aggiuntive legate alla demolizione dei precedenti fabbricati e allo sbancamento della porzione di montagna sul retro dell’edificio), il Comune di Pavullo 200 mila euro e la Fondazione di Pavullo 150 mila euro.Oltre alla nuova palestra, è stata anche riqualificata e messa in sicurezza sismicamente la palestra scolastica dell’Istituto Cavazzi per un importo complessivo di 900mila euro, sempre con fondi Pnrr.Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi interventi vanno incontro alle esigenze degli istituti superiori di Pavullo e ampliano l’offerta impiantistica sportiva per l’intera comunità, che potrà fruirne nelle ore pomeridiane e serali.La Provincia ha investito importanti risorse in queste infrastrutture, perché crediamo fortemente che sia necessario supportare i Comuni nel loro sviluppo e nella loro crescita. In un territorio come quello della nostra montagna, spesso esposto a maggiori difficoltà rispetto alla fruizione e all’erogazione dei servizi, una nuova palestra rappresenta anche un’opportunità di aggregazione e inclusione sociale per la comunità di Pavullo e per i territori limitrofi, che potranno fruire di un nuovo spazio, innovativo efficiente e sicuro».L’edificio della nuova palestra ha un ingombro interno di circa 21 metri per 32 metri con un’altezza di sette metri, mentre il corpo di struttura destinato agli spogliatoi e ai locali di servizio, si sviluppa lungo due lati esterni della palestra con un’altezza di circa tre metri e complessivamente, l’intero fabbricato copre una superficie di circa mille metri quadrati.I corpi di fabbrica che costituiscono il complesso della palestra e degli spogliatoi sono realizzati con struttura in cemento armato e laterizio, mentre la copertura della palestra è in legno lamellare, con travi curvate e una struttura in lamiera.La palestra, che ha il pavimento in pvc, è stata dimensionata per ospitare contemporaneamente due gruppi classe, predisponendo la futura installazione di un tendone separatore.