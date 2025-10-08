La Polizia Locale di Formigine, in collaborazione con l'unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, ha svolto pattugliamenti serali mirati come espressamente previsto anche dagli accordi presi in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare nella seduta del 4 settembre 2025.
Nel fine settimana, sono stati effettuati controlli e verifiche nelle aree del territorio comunale precedentemente segnalate per problematiche legate ad assembramenti e comportamenti non conformi alle normative vigenti. Le operazioni hanno interessato anche alcuni pubblici esercizi nelle frazioni, con l'obiettivo di contrastare la vendita di bevande alcoliche ai minori. Il servizio si è esteso a parchi, piste ciclabili, attraversamenti pedonali e al sottopasso situato al confine nord del territorio, tra le località Bertola e Baggiovara.
Nella serata di venerdì 3 ottobre, sono state identificate ventiquattro persone e sono stati effettuati controlli in quattro pubblici esercizi e in un circolo privato. Durante l'attività, un giovane è stato sanzionato per possesso di sostanza stupefacente e ulteriore sostanza psicotropa è stata rinvenuta abbandonata in un'area verde del capoluogo. Non sono state riscontrate violazioni a carico dei pubblici esercizi controllati.
Formigine, controlli serali con il cane antidroga Hector
Un giovane è stato sanzionato per possesso di sostanza stupefacente
