Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'

'Forse qualcuno risulterà stupito dai risultati dell'indagine condotta da Federconsumatori su pulizia e gestione della raccolta di rifiuti a Pavullo, ma non noi. Fratelli d'Italia da tempo denuncia le condizioni di scarsa igiene e pulizia che attanaglia il nostro paese, in particolare aree verdi e parchi, e il 56% dei voti ultra negativi del sondaggio sono un perfetto termometro. Preoccupante anche il 43% dei voti negativi (1-4) Espresso al servizio di spazzamento di strade e piazze. Una sonora bocciatura sui servizi di esclusiva competenza del comune. Ma del resto la situazione è davanti agli occhi di tutti'. Così in una nota Fdi Pavullo.

'Non ci stupisce nemmeno la bocciatura del servizio di raccolta rifiuti: se da un lato l'Amministrazione ha sempre difeso a spada tratta gestione e riorganizzazione dei cassonetti (studiata insieme ad Hera), come Fratelli d'Italia a inizio estate avevamo definito “non più tollerabile” lo stato di abbandono che comprometteva la salute pubblica e il decoro della nostra comunità; incuria e topi in giro per il paese a conferma di un malcontento diffuso, conseguenza della riduzione delle batterie di cassonetti In città e nelle frazioni, così come della scelta del comune di togliere numerosi cestini dal centro storico, per 'risparmiare'. Avevamo chiesto un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale di Pavullo nei confronti di Hera per ripristinare una gestione efficiente del sistema di pulizia e raccolta: se noi siamo ritenuti poco affidabili dal Sindaco, la speranza ora è che in Municipio vogliano ascoltare almeno i tanti pavullesi che si sono espressi con un giudizio altamente negativo'.

