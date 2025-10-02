'Forse qualcuno risulterà stupito dai risultati dell'indagine condotta da Federconsumatori su pulizia e gestione della raccolta di rifiuti a Pavullo, ma non noi. Fratelli d'Italia da tempo denuncia le condizioni di scarsa igiene e pulizia che attanaglia il nostro paese, in particolare aree verdi e parchi, e il 56% dei voti ultra negativi del sondaggio sono un perfetto termometro. Preoccupante anche il 43% dei voti negativi (1-4) Espresso al servizio di spazzamento di strade e piazze. Una sonora bocciatura sui servizi di esclusiva competenza del comune. Ma del resto la situazione è davanti agli occhi di tutti'. Così in una nota Fdi Pavullo.
'Non ci stupisce nemmeno la bocciatura del servizio di raccolta rifiuti: se da un lato l'Amministrazione ha sempre difeso a spada tratta gestione e riorganizzazione dei cassonetti (studiata insieme ad Hera), come Fratelli d'Italia a inizio estate avevamo definito “non più tollerabile” lo stato di abbandono che comprometteva la salute pubblica e il decoro della nostra comunità; incuria e topi in giro per il paese a conferma di un malcontento diffuso, conseguenza della riduzione delle batterie di cassonetti In città e nelle frazioni, così come della scelta del comune di togliere numerosi cestini dal centro storico, per 'risparmiare'. Avevamo chiesto un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale di Pavullo nei confronti di Hera per ripristinare una gestione efficiente del sistema di pulizia e raccolta: se noi siamo ritenuti poco affidabili dal Sindaco, la speranza ora è che in Municipio vogliano ascoltare almeno i tanti pavullesi che si sono espressi con un giudizio altamente negativo'.
Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'
'E' l'ennesimo campanello d'allarme che speriamo non venga ignorato'
'Forse qualcuno risulterà stupito dai risultati dell'indagine condotta da Federconsumatori su pulizia e gestione della raccolta di rifiuti a Pavullo, ma non noi. Fratelli d'Italia da tempo denuncia le condizioni di scarsa igiene e pulizia che attanaglia il nostro paese, in particolare aree verdi e parchi, e il 56% dei voti ultra negativi del sondaggio sono un perfetto termometro. Preoccupante anche il 43% dei voti negativi (1-4) Espresso al servizio di spazzamento di strade e piazze. Una sonora bocciatura sui servizi di esclusiva competenza del comune. Ma del resto la situazione è davanti agli occhi di tutti'. Così in una nota Fdi Pavullo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Marco Croatti chiede aiuto all'Italia: 'Sono stato rapito da Israele'
Genocidio a Gaza, arriva la condanna di Unimore
'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'
Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali