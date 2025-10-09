Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In trasferta da Reggio a Carpi per commettere furti: arrestati ma non in carcere

Tre cittadini italiani di 24, 25 e 41 anni inseguiti dalla Polizia di Stato di Carpi dopo il furto su una autovettura

Sono tutti residenti nella provincia di Reggio Emilia e ora denunciati per il reato di furto con destrezza in concorso. Si tratta di tre cittadini italiani di 24,26 e 41 anni. La cronaca dei fatti riporta a ieri mattina, intorno alle ore 11. Una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, è stata fermata da un uomo nei pressi del parcheggio di un supermercato in via Guastalla dove poco prima una signora aveva subito il furto della propria borsa, appoggiata sul sedile dell’auto, da parte di tre uomini che si erano poi dati alla fuga a bordo di un veicolo.Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dell’autovettura segnalata, che è stata intercettata in via dell’Industria. Alla vista della Polizia, il conducente ha accelerato la marcia attuando manovre pericolose al fine di eludere il controllo; durante la fuga, i tre hanno lanciato dal finestrino un cellulare, successivamente recuperato e riconosciuto quale provento del furto. L’inseguimento è proseguito fino all’altezza della SS486, dove i tre fuggitivi hanno abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi.Grazie all’intervento di un’altra pattuglia dell’Ufficio Anticrimine, gli agenti sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli nelle campagne adiacenti l’autostrada.
Nella loro disponibilità sono
stati rinvenuti la borsa contenente documenti, denaro ed effetti personali, sottratta alla signora nel parcheggio del supermercato, oltre ad alcune carte di pagamento senza intestazione, sottoposte a sequestro per accertamenti.
All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 41enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia e per gli altri due indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
La posizione dei tre uomini è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di idonee misure di prevenzione.
