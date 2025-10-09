In trasferta da Reggio a Carpi per commettere furti: arrestati ma non in carcere
Tre cittadini italiani di 24, 25 e 41 anni inseguiti dalla Polizia di Stato di Carpi dopo il furto su una autovettura
Nella loro disponibilità sono
All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 41enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia e per gli altri due indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
La posizione dei tre uomini è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di idonee misure di prevenzione.
