Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in via Nuova Ponente, dove una donna di 31 anni è stata investita mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni sono critiche

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9, nel tratto compreso tra il centro commerciale Il Borgogioioso e l’area sportiva che ospita la pista d’atletica e il campo da rugby. La giovane, nata nel 1994, stava attraversando in bicicletta nei pressi delle strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto che procedeva in direzione del centro cittadino, alla cui guida si trovava una donna di 46 anni. L’impatto è stato particolarmente violento: la ciclista è stata sbalzata per alcuni metri sull’asfalto, riportando ferite gravi.



Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari, resisi conto della gravità del trauma riportato, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze e ha trasportato la 31enne in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, dove è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

