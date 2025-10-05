Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie C: il Carpi mette ko il Perugia

Serie C: il Carpi mette ko il Perugia

2-0 il risultato finale. Tutto nel primo tempo con le reti di Rossini e Casarini

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il tabellino

 

AC Carpi vs Perugia 2-0 (2-0)

 

Reti: 24′ Rossini (C), 35′ Casarini (C)

 

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (dal 46′ Rigo), Figoli (dal 76′ Lombardi), Rosetti (dal 60′ Pietra), Cecotti; Cortesi (dal 60′ Stanzani), Casarini (dall’82’ Forte); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani

 

Perugia (3-5-2): Gemello; Rondolini (dal 46′ Bartolomei), Tozzuolo, Megelaitis; Calapai (dal 72′ Matos), Giunti, Torrasi, Manzari (dal 46′ Terrnava), Giraudo (dal 64′ Yabre); Kanoute, Giardino (dal 64′ Montevago). A disposizione: Moro, Nwanege, Brunori, Joselito, Broh, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani

 

Arbitro: Sig. Gandino sez. Alessandria/ Assistenti: Singh – Skura/ 4° Ufficiale Sig. Nigro (Prato)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Rondolini (P), Megelaitis (P), Rossini (C)
Espulsi: /
Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Scandalo Amo, il Comune di Carpi pronto a costituirsi parte civile

Scandalo Amo, il Comune di Carpi pronto a costituirsi parte civile

Carpi, il Consiglio comunale riconosce (a maggioranza) lo Stato della Palestina

Carpi, il Consiglio comunale riconosce (a maggioranza) lo Stato della Palestina

Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori

Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori

Carpi, 24enne italiano arrestato per spaccio colpisce al volto poliziotto

Carpi, 24enne italiano arrestato per spaccio colpisce al volto poliziotto

Carpi, temperature in calo: si sospendono i trattamenti per la Chikungunya

Carpi, temperature in calo: si sospendono i trattamenti per la Chikungunya

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella

Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella