Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Pesante sconfitta interna del Cittadella Vis Modena di mister Gori contro il Progresso. L'undici di Castel Maggiore sbanca l'Allegretti e conquista la prima vittoria muovendo la classifica.
I padroni di casa partono bene e al 18' del primo tempo vanno in vantaggio con una rete di Sala. Ma la situazione si capovolge rapidamente. Al 43', prima dello scadere del primo tempo, il Progresso agguanta l'1-1 con un gol di Calabrese. A un quarto d'ora dalla fine della partita i padroni di casa restano in dieci e il Progresso raddoppia con Mascanzoni. Finisce così 1-2 a San Damaso.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA - PROGRESSO 1-2
Reti: 17' Sala, 43' Calabrese, 77' Mascanzoni
Cittadella Vis Modena: Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Carretti, Dodaro, Marchetti, Camara; Caprioni, Sala, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Mandelli, Manzotti, Carrozza, Stopelli, Morello, Orlandi, Barozzini. All. Gori
Progresso: Roccia, Barbaro, Giovane, Cestaro, Maltoni, Dandini, Odalo, Sansó, Zattoni, Calabrese, Cola. A disposizione: Gelati, Bonetti, Mascanzoni, Barbaro, Cavini, Del Bianco, Cavazza, Stellacci, Mezzadri. All. Scalini

