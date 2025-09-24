Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Il secondo tempo inizia e il Cittadella prova a mettere il muso in avanti e infatti arriva il pareggio. Scocca da poco il quarto d’ora, e Lorenzo Caprioni insacca la rete dell'1-1 di rapina. La Cittadella mette la freccia, dopo una bella combinazione con Formato, Caprioni prova un gran tiro da fuori area e va ad insaccarsi alle spalle del portiere avversario timbrando la rete del 2-1 che fa esplodere l’”Allegretti”.
SpogliatoiMister Gori: 'Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi hanno fatto una buonissima partita, forse la migliore giocata finora, specie nel secondo tempo. Dopo un rigore a mio avviso inesistente perché c'era un fallo per noi, un episodio che avrebbe potuto ammazzare chiunque, i ragazzi nella ripresa hanno reagito alla grande segnando due gol e sfiorandone altri. E' la seconda volta che riusciamo a ribaltare la partita e lo abbiamo fatto giocando, per questo la vittoria ha un valore maggiore contro un Tuttocuoio che non merita la classifica che ha'.
Il tabellinoCITTADELLA VIS MODENA-TUTTOCUOIO 2-1
Cittadella Vis Modena: Anino; Sabotic (33’st Boccaccini), Calanca, Fort; Camara (44’st Sardella), Dodaro, Marchetti, Manzotti (5’st Carretti); Caprioni (38’st Mandelli); Sala (15’st Carrozza), Formato. A disposizione: Celenza, Orlandi, Rovatti, Barozzini. All. Gori.
Tuttocuoio: Riccó, Bardini (37’st Mangiaracina), Fino, Bechini, Colferai (12’st Di Natale), Sichi, Del Rosso (6’st Perugi), Di Stefano, Salto, Giorgetti (42’st Berto), Pinzolo (28’st Renda). A disposizione: Testoni, Renda, Severi, Cicioni, Chiti.
Arbitro: Monti di Como
Ammoniti: Manzotti, Formato, Caprioni, Calanca, Salto, Di Natale
Reti: 47’pt Fino, 18’st Caprioni, 31’st Caprioni
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo.
Matteo Pierotti