Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Il tabellino

Clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella Vis Modena nell'amichevole giocata oggi all'Artemio Franchi contro un Siena che fa la Serie D come la squadra modenese. In difficoltà già dall’inizio della sfida, i bianconeri non sono mai riusciti a contrastare le iniziative della squadra avversaria, iscritta al girone D di Serie D, finendo per incassare addirittura sei gol. Un risultato roboante e un segnale non incoraggiante per Bellazzini in vista dell’inizio della stagione ufficiale, previsto per la settimana prossima contro il Poggibonsi in Coppa Italia.Parte fortissimo il Cittadella, subito aggressiva già dalle prime battute. Gli emiliani iniziano a imporre il proprio gioco e a collezionare calci piazzati. E proprio da uno di questi, al 7', passano in vantaggio: Dodaro pennella in mezzo una punizione dalla destra, Formato colpisce al volo e da due passi batte Paolucci. Non si fa attendere la risposta della Robur: al 12' Somma lancia lungo, Menghi fa la sponda e Vari si invola verso l’area avversaria, ma perde l’attimo al momento del tiro. La Vis Modena torna in attacco e al 15' trova il raddoppio: Paolucci, nel tentativo di costruire dal basso, serve Masini, ma il rimpallo favorisce il centrocampista avversario Dodaro e termina in porta.Il Siena sparisce dal campo e due minuti più tardi, la Vis Modena dilaga e cala addirittura il tris: Sala recupera la palla e con un preciso tocco sotto batte Paolucci. Gli ospiti prendono ancora più il largo al 23': Paolucci sbaglia ancora con i piedi, ne approfitta Formato, che calcia di prima intenzione e mette a segno la sua doppietta personale. Il numero nove sfiora anche la tripletta al 28', ma, arrivato a due passi da Paolucci, conclude troppo a lato. Il Siena si riaffaccia in avanti nel finale e ottiene un calcio di rigore per fallo di Mandelli su Barbera: della battuta se ne incarica Menghi, che spiazza Anino e segna il gol della bandiera.Tour della provincia di SienaNeanche il tempo di dare il via alla ripresa che il Cittadella ha già segnato altri due gol: prima con Sala, che tutto solo batte Paolucci da due passi. Poi con Dodaro, perfetto nell’esecuzione del calcio di rigore causato da un fallo di Paolucci su Formato. Inizio di secondo tempo shock per la Robur. La squadra di Gori continua a spingere forte e al 3' sfiora anche il settimo gol, ma il destro di Carretta centra in pieno in palo.Nel corso del secondo tempo Bellazzini rivoluziona la formazione con la consueta girandola di cambi, ma il copione non cambi: gli ospiti restano in controllo, il Siena prova ad attaccare senza trovare varchi. Almeno fino al 43' quando Nardi calcia forte e sfiora il palo. E’ l’ultima occasione della partita, vince il Cittadella.SIENA – CITTADELLA VIS MODENA 1-6SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma (11′ s.t. Zanoni), Cavallari; Tosini (11′ s.t. Ciofi), Barbera (27′ s.t. Rossi), Masini (15′ s.t. Vlahovic), Vari (11′ s.t. Loconte); Lucas, Nardi; Menghi. A disposizione: Palazzi, Lapadatovic, Calamai, Ronchi. Allenatore: BellazziniCITTADELLA VIS MODENA (4-3-3): Anino (15′ s.t. Celenza); Barozzini (7′ s.t. Camara), Sabotic (34′ s.t. Rovatti), Boccaccini (15′ s.t. Fort), Calanca (30′ s.t. Stopelli); Dodaro (27′ s.t. Sardella), Mandelli (37′ s.t. Berziga), Carretti (23′ s.t. Teresi); Caprioni (15′ s.t. Orlandi), Formato (11′ s.t. Carrozza), Sala (23′ s.t. Manzotti). A disposizione: Marchetti, Diletto, Muzio. Allenatore: GoriReti: 7′ p.t. Formato, 15′ p.t. Dodaro, 17′ p.t. Sala, 23′ p.t. Formato, 45′ p.t. Menghi (R), 1′ s.t. Sala, 2′ s.t. Dodaro (R)Note: Ammoniti: Conti; Recupero: 1′ p.t., 2′ s.t.