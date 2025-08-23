Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Parte fortissimo il Cittadella, subito aggressiva già dalle prime battute. Gli emiliani iniziano a imporre il proprio gioco e a collezionare calci piazzati. E proprio da uno di questi, al 7', passano in vantaggio: Dodaro pennella in mezzo una punizione dalla destra, Formato colpisce al volo e da due passi batte Paolucci. Non si fa attendere la risposta della Robur: al 12' Somma lancia lungo, Menghi fa la sponda e Vari si invola verso l’area avversaria, ma perde l’attimo al momento del tiro. La Vis Modena torna in attacco e al 15' trova il raddoppio: Paolucci, nel tentativo di costruire dal basso, serve Masini, ma il rimpallo favorisce il centrocampista avversario Dodaro e termina in porta.
Neanche il tempo di dare il via alla ripresa che il Cittadella ha già segnato altri due gol: prima con Sala, che tutto solo batte Paolucci da due passi. Poi con Dodaro, perfetto nell’esecuzione del calcio di rigore causato da un fallo di Paolucci su Formato. Inizio di secondo tempo shock per la Robur. La squadra di Gori continua a spingere forte e al 3' sfiora anche il settimo gol, ma il destro di Carretta centra in pieno in palo.
Il tabellinoSIENA – CITTADELLA VIS MODENA 1-6
SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma (11′ s.t. Zanoni), Cavallari; Tosini (11′ s.t. Ciofi), Barbera (27′ s.t. Rossi), Masini (15′ s.t. Vlahovic), Vari (11′ s.t. Loconte); Lucas, Nardi; Menghi. A disposizione: Palazzi, Lapadatovic, Calamai, Ronchi. Allenatore: Bellazzini
CITTADELLA VIS MODENA (4-3-3): Anino (15′ s.t. Celenza); Barozzini (7′ s.t. Camara), Sabotic (34′ s.t. Rovatti), Boccaccini (15′ s.t. Fort), Calanca (30′ s.t. Stopelli); Dodaro (27′ s.t. Sardella), Mandelli (37′ s.t. Berziga), Carretti (23′ s.t. Teresi); Caprioni (15′ s.t. Orlandi), Formato (11′ s.t. Carrozza), Sala (23′ s.t. Manzotti). A disposizione: Marchetti, Diletto, Muzio. Allenatore: Gori
Reti: 7′ p.t. Formato, 15′ p.t. Dodaro, 17′ p.t. Sala, 23′ p.t. Formato, 45′ p.t. Menghi (R), 1′ s.t. Sala, 2′ s.t. Dodaro (R)
Note: Ammoniti: Conti; Recupero: 1′ p.t., 2′ s.t.
Matteo Pierotti