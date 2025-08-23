Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Amichevole giocata oggi all'Artemio Franchi contro un Siena che fa la Serie D come la squadra modenese

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella Vis Modena nell'amichevole giocata oggi all'Artemio Franchi contro un Siena che fa la Serie D come la squadra modenese. In difficoltà già dall’inizio della sfida, i bianconeri non sono mai riusciti a contrastare le iniziative della squadra avversaria, iscritta al girone D di Serie D, finendo per incassare addirittura sei gol. Un risultato roboante e un segnale non incoraggiante per Bellazzini in vista dell’inizio della stagione ufficiale, previsto per la settimana prossima contro il Poggibonsi in Coppa Italia.
Parte fortissimo il Cittadella, subito aggressiva già dalle prime battute. Gli emiliani iniziano a imporre il proprio gioco e a collezionare calci piazzati. E proprio da uno di questi, al 7', passano in vantaggio: Dodaro pennella in mezzo una punizione dalla destra, Formato colpisce al volo e da due passi batte Paolucci. Non si fa attendere la risposta della Robur: al 12' Somma lancia lungo, Menghi fa la sponda e Vari si invola verso l’area avversaria, ma perde l’attimo al momento del tiro. La Vis Modena torna in attacco e al 15' trova il raddoppio: Paolucci, nel tentativo di costruire dal basso, serve Masini, ma il rimpallo favorisce il centrocampista avversario Dodaro e termina in porta.
Il Siena sparisce dal campo e due minuti più tardi, la Vis Modena dilaga e cala addirittura il tris: Sala recupera la palla e con un preciso tocco sotto batte Paolucci. Gli ospiti prendono ancora più il largo al 23': Paolucci sbaglia ancora con i piedi, ne approfitta Formato, che calcia di prima intenzione e mette a segno la sua doppietta personale. Il numero nove sfiora anche la tripletta al 28', ma, arrivato a due passi da Paolucci, conclude troppo a lato. Il Siena si riaffaccia in avanti nel finale e ottiene un calcio di rigore per fallo di Mandelli su Barbera: della battuta se ne incarica Menghi, che spiazza Anino e segna il gol della bandiera.Tour della provincia di Siena
Neanche il tempo di dare il via alla ripresa che il Cittadella ha già segnato altri due gol: prima con Sala, che tutto solo batte Paolucci da due passi. Poi con Dodaro, perfetto nell’esecuzione del calcio di rigore causato da un fallo di Paolucci su Formato. Inizio di secondo tempo shock per la Robur. La squadra di Gori continua a spingere forte e al 3' sfiora anche il settimo gol, ma il destro di Carretta centra in pieno in palo.
Nel corso del secondo tempo Bellazzini rivoluziona la formazione con la consueta girandola di cambi, ma il copione non cambi: gli ospiti restano in controllo, il Siena prova ad attaccare senza trovare varchi. Almeno fino al 43' quando Nardi calcia forte e sfiora il palo. E’ l’ultima occasione della partita, vince il Cittadella.

Il tabellino

SIENA – CITTADELLA VIS MODENA 1-6
SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma (11′ s.t. Zanoni), Cavallari; Tosini (11′ s.t. Ciofi), Barbera (27′ s.t. Rossi), Masini (15′ s.t. Vlahovic), Vari (11′ s.t. Loconte); Lucas, Nardi; Menghi. A disposizione: Palazzi, Lapadatovic, Calamai, Ronchi. Allenatore: Bellazzini
CITTADELLA VIS MODENA (4-3-3): Anino (15′ s.t. Celenza); Barozzini (7′ s.t. Camara), Sabotic (34′ s.t. Rovatti), Boccaccini (15′ s.t. Fort), Calanca (30′ s.t. Stopelli); Dodaro (27′ s.t. Sardella), Mandelli (37′ s.t. Berziga), Carretti (23′ s.t. Teresi); Caprioni (15′ s.t. Orlandi), Formato (11′ s.t. Carrozza), Sala (23′ s.t. Manzotti). A disposizione: Marchetti, Diletto, Muzio. Allenatore: Gori
Reti: 7′ p.t. Formato, 15′ p.t. Dodaro, 17′ p.t. Sala, 23′ p.t. Formato, 45′ p.t. Menghi (R), 1′ s.t. Sala, 2′ s.t. Dodaro (R)
Note: Ammoniti: Conti; Recupero: 1′ p.t., 2′ s.t.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

'Patto Aimag-Hera: la Bassa è contraria: serve un referendum abrogativo'

'Patto Aimag-Hera: la Bassa è contraria: serve un referendum abrogativo'

Giorgio Siena: 'Memoria festival di Mirandola: inopportuna la nomina di Mariapaola Bergomi'

Giorgio Siena: 'Memoria festival di Mirandola: inopportuna la nomina di Mariapaola Bergomi'

'Mirandola, Aimag: cronaca di una fine voluta'

'Mirandola, Aimag: cronaca di una fine voluta'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGp, in Ungheria Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGp, in Ungheria Marc Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Dilettanti, domani parte la stagione con la coppa di Eccellenza

Dilettanti, domani parte la stagione con la coppa di Eccellenza

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina