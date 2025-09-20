Carpi scaccia i fantasmi e supera la Sambenedettese in trasferta

Il Carpi esce dalla mini-crisi di inizio campionato e batte 0-1 la Sambenedettese in trasferta: decide una rete di Cortesi al 73'. I biancorossi ora vanno a 8 punti in classifica e torneranno in campo per il turno infrasettimanale casalingo contro il Ravenna.
Il tabellinoSambenedettese vs AC Carpi 0-1 (0-0)
Reti: 73′ Cortesi (C)
Sambenedettese (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti (dal 77′ Sbaffo), Pezzola, Dalmazzi (dal 63′ Vesprini), Tosi (dal 46′ Paolini); Alfieri, Candellori; Konate, Toure N. (dal 72′ Toure M.), Marranzino (dal 46′ Battista); Eusepi. A disposizione: Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Chiatante, Bongelli, Scafetta, Tataranni, Iaiunese. All. Palladini
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti (dall’82’ Verza), Amayah (dall’82’ Figoli), Rosetti (dall’82’ Pietra), Rigo; Cortesi, Forte (dal 75′ Casarini); Sall (dal 57′ Gerbi). A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani, Stanzani. All. Cassani
Arbitro: Sig. Poli sez. Verona / Assistenti: Tomasi – Sadikaj / 4° Ufficiale Sig. Pezzopane (L’Aquila)/ Operatore FVS Sig. Bracaccini (Macerata)
Ammoniti: Cecotti (C), Pezzola (S), Tosi (S), Cortesi (C)
