Modena dilaga anche a Mantova e raggiunge la vetta della classifica
Decidono le reti di Gliozzi, Tonoli e autorete di Majer. Per il Mantova a segno Mancuso
Le scelte del mister sono più o meno quelle attese, con una sorpresa dell’ultimo minuto; davanti a Chichizola, ci sono Tonoli e Nieling con Dellavalle centrale al debutto stagionale al posto di Adorni che accusa un problema dell’ultimo minuto e non è neanche in panchina; a centrocampo Zampano a destra e Zanimacchia a sinistra, con Gerli centrale tra Santoro sul centro sinistra e Sersanti sul centro destra in luogo di Pyyhtia; davanti conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano.
Pronti via e dopo 43 secondi Modena in vantaggio: lungo rinvio di Chichizola, pallone a Zampano che appoggia per l’accorrente Gliozzi, che solo davanti a Festa insacca.
Nella ripresa subito Modena pericoloso: apertura del contropiede, arriva Zampano che mette a sede la difesa e di punta calcia sulla traversa; al 66’ mischia in area di rigore del Mantova, il Modena recrimina, il Var richiama Pairetto che fischia un fuorigioco di Tonoli.
Il Modena lancia tre squilli al campionato, conta tre punti importantissimi per ambiente, morale e classifica, e conferma di essere una squadra in crescita, e soprattutto sale in testa alla classifica a quota 10 dove raggiunge Palermo e Cesena.
Modena di nuovo in campo domenica prossima 28 alle 17.15 al Braglia contro il Pescara.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
