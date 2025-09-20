Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1’41″117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0″478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0″590 dal pluri-iridato oranje.

Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0″600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude, invece, Lando Norris che non approfitta dell’errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls). Dodicesimo ed eliminato in Q2 Lewis Hamilton (Ferrari).

Foto Italpress

