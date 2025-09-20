Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

l pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1’41″117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0″478

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1’41″117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0″478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0″590 dal pluri-iridato oranje.
Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0″600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude, invece, Lando Norris che non approfitta dell’errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls). Dodicesimo ed eliminato in Q2 Lewis Hamilton (Ferrari).
Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ferrari, ecco la nuova Berlinetta 849 Testarossa

Ferrari, ecco la nuova Berlinetta 849 Testarossa

Pasticcino, la Formula 1 degli eroi: 'Così cucinavo per Senna e Mansell'

Pasticcino, la Formula 1 degli eroi: 'Così cucinavo per Senna e Mansell'

Verstappen domina a Monza: Leclerc quarto e Hamilton sesto

Verstappen domina a Monza: Leclerc quarto e Hamilton sesto

F1 Monza: Verstappen in pole

F1 Monza: Verstappen in pole

Piero Ferrari ricorda Lauda: 'Cambiò la storia del Cavallino'

Piero Ferrari ricorda Lauda: 'Cambiò la storia del Cavallino'

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'