Eccellenza, il Formigine non va: ko anche a Pontenure

Quattro partite, quattro sconfitte: davvero un avvio di stagione da incubo per il Formigine, battuto anche dalla Pontenurese, terribile matricola che viaggia a punteggio pieno.

Al 2' Napoli ha la palla buona per portare avanti i suoi, ma la spreca calciando a lato a tu per tu con Cabrini. Pontenurese una prima volta altiro (20') con una punizione di Pellegrini arginata dal portiere. Poi (29') ci prova Roberi Vota, ma il suo mancino non inquadra lo specchio. E qualche istante oltre è Cecchetti ad impegnare Rosa con un tiro dalla media distanza. In avvio di ripresa dentro Lodigiani per l'ammonito Bernardi. Falso brivido per una traversa colpita da Napoli in offside. Poco dopo il 10' doppia azione d'angolo che fa gridare al gol i sostenitori locali, ma sugli invitanti cross di Cecchetti prima la deviazione aerea di Yener trova il fortuito muro di un difensore e poi quella di Orlandi si spegne a lato. A sbloccare il punteggio ci pensa allora il guizzante Yener (28'), caparbio nel fiondarsi su un pallone vagante bruciando sullo scatto Davoli, eludere l'uscita del portiere ed insaccare nella porta sguarnita. Applausi. Appena oltre bella imbucata di Yener per Bara, il cui tocco ad anticipare il portiere si spegne a lato d'un niente.



Il tabellino

Pontenurese-Real Formigine 1-0Pontenurese: Cabrini, Diaw, Bara, Bernardi (1'st Lodigiani), Ajdini, Spagnoli, Yener (37'st Vecchio), Orlandi, Pellegrini, Cecchetti, Roberi Vota (37'st Bongiorni). A disp: Isola, Oliviero, Lombardo, Milza, Kenzin, Savino. All: Rizzelli.Real Formigine: Rosa, Stella (34'st Guastalli), Guerri, Paglia, Davoli, Valcavi (34'st Marverti), Cristiani (9'st De Pietri), Arati, Ferrara, Waddi (19'st Minnino), Napoli. A disp: Guaitoli, Gamej, Sejderai, Sighinolfi, Roncaglia. All: Mezzetti.Arbitro: Biandronni di Forlì.Reti: 28'st Yener.Note: Ammoniti: Guerri, Paglia, Bernardi, Stella, Lodigiani.