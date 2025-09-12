Eccellenza, Mauro Melotti lascia il Real Formigine

Mauro Melotti non è più il direttore generale del Real Formigine, Dura poco più di due mesi fa l'avventura del popolare “Melo” in verdeblù. Nonostante l'intervento del presidente Fabrizio Castelli per ricucire lo strappo tra Melotti e il vicepresidente Simone Fiorani, non c'è stato nulla da fare. Rimane, almeno per il momento, il figlio Alessandro, che ricopre il ruolo di direttore sportivo. E probabilmente verrà rinforzata anche la squadra con l'arrivo di 3-4 giocatori. Intanto ieri Melotti ci ha detto: 'Purtroppo le mie idee non combaciavano con le loro e ho deciso di fare un passo indietro. Ringrazio il presidente Castelli che ha dato la possibilità a mio figlio di fare il direttore sportivo lì, ma la mia avvenuta a Formigine è finita anche se continuerò a seguirlo e a tifarlo visto che c'è

mio figlio'.

Per quanto riguarda il successore di Melotti, è spuntato il nome dell'ex dg del Terre di Castelli, Alessandro Luppi, molto amico di Fiorani. Ma non è escluso che il ruolo possa venire ricoperto anche da Gino Mambelli, già nello staff dirigenziale del Formigine.

Matteo Pierotti

