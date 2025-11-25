Passo indietro per il Volley Modena sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio

Non riesce a dare continuità di prestazioni e di risultati il Volley Modena nel Monday Night che chiude l’andata del girone B di Serie A2 Tigotà. Le gialloblù di scena a Castellanza contro la Futura Giovani Busto Arsizio vengono sconfitte 3-0 e dovranno pensare a cancellare e ripartire in vista del ritorno al PalaMadiba per la sfida alla prima della classe ovvero Talmassons.Nella serata di Castellanza coach Marone conferma il sestetto delle ultime gare con Lancellotti in regia, Nonnati opposta, Fusco e Visentin in quattro, Credi e Marinucci al centro, Righi libero. Dall’altra parte la diagonale principale vede Sassolini al palleggio, Taborelli opposta, mentre le schiacciatrici sono Tkachenko e Longobardi, le centrali Farini e Rebora, Blasi libero.Si parte con Credi subito protagonista nella metà campo gialloblù, ma presto arriva il primo break delle padrone di casa anche grazie all’imprecisione delle modenesi. Sull’ace di Rebora per l’8-4 Busto Arsizio il tecnico modenese si gioca il primo stop discrezionale, al rientro un muro di Marinucci vale il cambio palla, ma manca ritmo e fluidità in attacco e allora arriva un altro break sul servizio di Sassolini fino al 14-5.Le distanze sembrano ormai incolmabili, coach Marone si gioca anche la carta Dodi per Fusco e la schiacciattrice trova l’ace del 16-8 seguita poi da Credi per il vincente dai nove metri del 18-11. Modena prova a riavvicinarsi fino al 19-13 con il muro di Marinucci, ma Busto Arsizio è in controllo della situazione e chiude 25-15 con l’attacco di Tkachenko.Si cambia campo e l’inizio del secondo parziale vede le squadre particolarmente fallose dai nove metri. La Futura, però, trova il break proprio poco prima della metà quando il videocheck sancisce in campo l’attacco di Longobardi per l’11-9. Le distanze si dilatano fino al +4 quando coach Marone ferma tutto con il suo primo discrezionale del set, ma il turno di servizio di Taborelli si rivela particolarmente complicato da svoltare perché Longobardi diventa inarrestabile e scava il break decisivo che fa da trampolino di lancio per il 25-16 che porta le padrone di casa sul 2-0.Serve un cambio di passo alle modenesi per provare a riaprire le partite e a suonare la carica ci prova Credi in attacco assieme a Fusco dal servizio per il 2-0 iniziale che, però, è solo un vantaggio illusorio. Il set procede in equilibrio fino all’11-10 poi Nonnati incoccia sul muro avversario e Busto ne approfitta per scappare 15-11.Coach Marone si gioca un time out e poi in rapida successione il secondo sul 17-12 firmato da Farina al servizio, ma non servirà per provare a ricucire le distanze in una serata tutt’altro che positiva che si concluderà con l’attacco vincente di Longobardi, Mvp del match, per il 25-21 finale.