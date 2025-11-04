Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro
In Sala di Rappresentanza il sindaco Mezzetti ha premiato i due atleti del Modena Volley, dopo il trionfo azzurro ai Mondiali nelle Filippine. Video
In Sala di Rappresentanza il sindaco Mezzetti ha premiato i due atleti del Modena Volley, dopo il trionfo azzurro ai Mondiali nelle Filippine. Video
Ai due atleti, il Comune ha consegnato il tradizionale grosso in argento, simbolo di gratitudine e riconoscimento civico. Alla società, invece, è stato donato un volume dedicato a Modena, a testimoniare il legame profondo tra la città e una delle sue realtà sportive più amate. È stata una cerimonia che ha unito sport, istituzioni e comunità, nel segno della passione e dell’orgoglio.
È stato Simone Anzani ad aver messo a segno il punto decisivo lo scorso 28 settembre nella finale contro la Bulgaria, quello che ha dato il via alla festa azzurra a Manila. Anzani ha anche annunciato il suo addio alla Nazionale, dopo 211 presenze e dieci anni di successi, sacrifici e gioie condivise. Dalla World Cup 2015, con l’argento, fino ai trionfi europei e mondiali, passando per le medaglie conquistate nella Volleyball Nations League 2025, Anzani ha incarnato per un decennio lo spirito della Nazionale. Accanto a lui, il giovanissimo Luca Porro, 21 anni appena. Ligure di nascita, modenese d’adozione, Porro è stato tra i protagonisti della vittoria azzurra nelle Filippine, uno dei volti nuovi del volley europeo. Ha già giocato un’Olimpiade, vinto un Mondiale e ora veste la maglia gialloblù, una delle più prestigiose del campionato italiano.Per entrambi, questa giornata rappresenta l’abbraccio di una città intera. “Questi due atleti - sottolinea il sindaco Mezzetti - sono un esempio concreto di cosa significhi rappresentare Modena e l’Italia nel mondo: determinazione, spirito di squadra e rispetto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita
Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero
Rettorato: il passaggio formale da Porro a Cucchiara, prima donna alla guida di Unimore
Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'