Le ragazze del Volley Modena torna al PalaMadiba per la difficile sfida con Padova

Si avvicina il giro di boa per la prima fase del campionato di Serie A2 Tigotà e al PalaMadiba il Volley Modena ospita Nuvolì Altafratte Padova in un match fra due squadre impegnate in percorsi differenti. Le padrone di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-2 di Imola che ha portato in dote un prezioso punto in classifica, ma anche conferme sulla crescita dell'intero gruppo settimana dopo settimana. La corsa verso la salvezza passa da queste consapevolezze che andranno messe in campo anche contro l'avversario di giornata che occupa le zone altissime della classifica. La Nuvolì Altafratte Padova, infatti, è reduce dal ko per 3-1 nel big match con Talmassons che rappresenta, però, solo il primo stop in un campionato da grande protagonista. La compagine veneta ha dovuto cedere la vetta della graduatoria del girone B proprio alle friulane al termine dello scontro diretto e sicuramente vorrà riprendere subito la marcia per continuare un emozionante testa a testa che vede coinvolta fino ad ora anche Brescia da qui al termine della prima fase.Alla prima vera esperienza tra le grandi la schiacciatrice, classe 2007, Brunella Fusco è stata subito chiamata ad un ruolo da protagonista e al pari della squadra sta crescendo settimana dopo settimana.Proprio lei ha presentato così la difficile sfida: 'Ci aspettiamo una gara intensa e combattuta, sappiamo che a questo livello tutte le partite richiedono concentrazione massima dal primo all'ultimo punto. Mi aspetto un ritmo alto, scambi lunghi e momenti in cui servirà mantenere la calma, soprattutto nelle situazioni delicate. La cosa più importante, secondo me, sarà rimanere unite e giocare con coraggio indipendentemente da quello che succederà dall'altra parte della rete. Di Padova sappiamo che è una squadra ben organizzata, con un buon sistema di gioco e atlete che sanno metterti pressione sia in attacco che in battuta, ma soprattutto lavorano bene come gruppo. Sappiamo che non ci regaleranno nulla perciò dovremo essere noi ad imporre il nostro ritmo, facendo attenzione ai loro punti di forza e sfruttando le situazioni in cui possiamo metterle in difficoltà'.Fischio d’inizio di Volley Modena-Nuvolì Altafratte Padova in programma domani alle 17. Arbitri dell’incontro saranno Antonino Di Lorenzo e Fabio Paris, mentre al Videocheck è stata designata Milena Pazzi. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.