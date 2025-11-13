Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’Italia vince in Moldova 2-0, decidono nel finale Mancini ed Esposito

Gli azzurri torneranno in campo domenica 16 novembre per affrontare la Norvegia

L’Italia passa nel finale, contro la Moldova gli azzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Gianluca Mancini e Pio Esposito. Quinta vittoria consecutiva per Gennaro Gattuso, ma il successo della Norvegia, prossimo avversario nell’ultima giornata alle qualificazioni ai Mondiali 2026, condanna virtualmente la Nazionale ai playoff che si svolgeranno il 26 (semifinali) e il 31 marzo (finali). Solo una vittoria degli azzurri con nove gol di scarto potrebbe ribaltare la differenza reti, un vero e proprio miracolo sportivo.

Il verdetto quasi definitivo arrivato dalla sfida tra Norvegia ed Estonia non ha influito sull’approccio, la squadra di Gattuso ha premuto subito sull’acceleratore: l’Italia è scesa in campo un 4-2-4 offensivo, con Raspadori e Scamacca scortati in attacco da Orsolini e Zaccagni. In mediana Cristante, con la fascia da capitano sul braccio, e Tonali. Al 6′ è stato lo stesso Raspadori ad avere la prima occasione, al 12′ ancora Cristante, di tacco, ha impensierito Cojuhar. Il portiere moldavo ha salvato il risultato in altre due occasioni, Mancini subito dopo ha avuto l’opportunità più nitida del primo tempo calciando sopra la traversa nonostante l’ottima posizione.
I padroni di casa hanno sfruttato le ripartenze, alla mezz’ora Postolachi ha sfiorato il vantaggio, ma il piatto sinistro è finito fuori dallo specchio della porta di Vicario.

Di nuovo Cristante, a pochi minuti dal termine del primo tempo, ha tentato una conclusione dalla distanza uscita per pochi centimetri. Qualche minuto più tardi il centrocampista della Roma è stato imitato da Orsolini, ma il risultato non è cambiato. Nella ripresa è andato in scena lo stesso copione, la prima occasione è stata quella di Cambiaso, il tiro del laterale della Juventus è stato però respinto da Revenco. Il ct Gattuso, dal 20′ della ripresa, ha sostituito i due attaccanti, ma nonostante l’ingresso di Retegui ed Esposito l’Italia ha faticato a trovare il gol. Il forcing finale da parte degli azzurri ha dato i suoi frutti a tre minuti dal 90esimo: cross di Dimarco dalla sinistra, in tuffo Mancini ha superato Cojuhar. In pieno recupero è arrivata la rete di Pio Esposito, sempre di testa.

Dopo la vittoria di questa sera a Chisinau in casa della Moldova (2-0 con le reti di Mancini e Pio Esposito per l’Italia), gli azzurri torneranno in campo domenica 16 novembre per affrontare la Norvegia. Il match, valido per l’8^ e ultima giornata del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, si disputerà allo stadio San Siro di Milano.

Foto Italpress

Sanità Modena, Giacobazzi (Fi) dà ragione ad Altini: 'Prescrivere meno per prescrivere meglio e curare tutti'

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Inaccettabile premiare chi prescrive meno, a rischio fiducia medico-paziente'

'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'

Sanità, Giacobazzi e Gidari (Forza Italia): 'Serve chiarezza sui flussi extraregionali'

Passaporti anche in Posta: da oggi anche Concordia, Fiumalbo, Serramazzoni e Frassinoro

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell'ordine, ora individuare i responsabili'

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Eccellenza, la Cdr Mutina perde per 4 mesi Matteo Caselli

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini