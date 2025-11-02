Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Per le ragazze del Volley Modena prima vittoria stagionale ad Altamura

Per le ragazze del Volley Modena prima vittoria stagionale ad Altamura

Che il match possa essere diverso dai precedenti il Volley Modena lo fa capire fin da subito partendo avanti 6-0 con una Visentin incontenibile

Il Volley Modena può finalmente festeggiare il primo storico successo nel suo campionato di Serie A2. Le ragazze di coach Biagio Marone, infatti, hanno superato a domicilio la Panbiscò Leonessa Altamura per 3-2 al termine di una maratona infinita durata tre ore.

Nella seconda trasferta consecutiva in terra pugliese le modenesi sono scese in campo con il sestetto di una settimana fa composto da capitan Lancellotti in cabina di regia e Nonnati opposta, Fusco e Visentin in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete coach Dell’Anna risponde con Caracuta e Krasteva sulla diagonale principale, Riva e Bierria in banda, Pulliero e Soriani al centro con Biagini libero.

Che il match possa essere diverso dai precedenti il Volley Modena lo fa capire fin da subito partendo avanti 6-0 con una Visentin incontenibile. Il primo parziale è quasi un dominio delle gialloblù che mettono sotto pressione le padrone di casa costringendole a diversi errori prima che Fusco, con due attacchi vincenti consecutivi, porti il punteggio sul 18-7.
Qui arriva la prima reazione di Altamura che con un break di 6-0 accorcia le distanze, ma Nonnati chiude il break e consente alla sua squadra di mantenere il controllo delle operazioni fino allo sprint finale con la chiusura di Dodi, subentrata in precedenza a Fusco, per il 25-16 che porta al primo cambio campo.

Il secondo set si apre ancora con il primo punto di Nonnati e poi è sempre Visentin, top scorer di giornata, che prova a scavare il primo solco. Altamura, però, è entrata in partita e risponde con il suo collettivo mantenendo in grande equilibrio il parziale. L’opposta Krasteva segna il sorpasso sull’11-10 prima della risposta di Gerosa per il 14-13 Modena. E’ una fase centrale di grande equilibrio fino all’ace subito da Righi per il 18-16 in favore delle padrone di casa che conservano il piccolissimo margini fino all’invasione aerea della regista Serafini per il 22-22. Visentin firma anche il punto del sorpasso e un’invasione di Soriani vale il 25-23 che regala il primo storico punto in classifica a Modena.

Sulle ali dell’entusiasmo nel terzo set partono forte la solita Visentin e Marinucci poi c’è anche Gerosa per il 9-3 che sembra mettere una forte ipoteca sul match e sui tre punti.
Modena conserva il vantaggio fino al 16-10 poi l’errore al servizio di Marinucci, l’ace subito da Fusco e gli attacchi vincenti di Soriani riportano a -2 Altamura che poi, sospinta dal proprio pubblico, arriva anche al pareggio con il muro di Pulliero sul 19-19. Bierria firma poi il sorpasso e qui le pugliesi non si fermano più fino al nuovo errore al servizio di Marinucci per il 25-23 che riapre la gara.

La gara è ormai in equilibrio, ma Modena vuole i tre punti e scappa 8-5 mantenendo il break fino al 16-13 firmato ancora in attacco e ancora da Fusco. Sul 17-15, però, si spegne la luce nella metà campo gialloblù con Altamura che ne approfitta per aprire un mega parziale chiuso da Bierria per il 25-19 che porta la gara al tiebreak.

Dopo aver sprecato il vantaggio nel conto dei set e nei parziali vinti da Altamura il Volley Modena potrebbe rischiare il crollo, ma è proprio nel momento più difficile che arriva la risposta di carattere e di squadra. Due punti consecutivi di Gerosa valgono il 5-4 per le gialloblù poi la stessa centrale firma il 10-7 prima del +4 di Visentin. Sembra fatta o quasi, ma ancora una volta la Panbiscò reagisce e ricuce fino all’errore di Del Freo, subentrata a Nonnati, per il 12-12.
In quella che ormai è una battaglia senza esclusione di colpi arriva il nuovo +1 modenese con Marinucci e poi l’errore di Bierria spalanca la strada a due match point annullati, però, dall’errore al servizio di Nonnati e dall’ace di nastro delle padrone di casa. Ancora Marinucci mette a terra due palloni vitali poi ci pensa Fusco dal 16-16 al 18-16 a firmare i due vincenti che fanno esplodere la festa per la prima vittoria stagionale.

