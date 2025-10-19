Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Palermo-Modena: parziale 0-0

Palermo-Modena: parziale 0-0

Dallo stadio Barbera scontro al vertice della classifica di serie B

1 minuto di lettura
Primi 10 minuti di cui 5 fermi a seguito degli scontri che hanno visto l'infortunio al naso di Tonoli, sostituito da Della Valle e Chichizola.

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Volley Modena cerca punti nella trasferta a Fasano

Il Volley Modena cerca punti nella trasferta a Fasano

Mezzetti sulla movida: 'Assurdo che qualcuno mi descriva come il sindaco che vuole spegnere il centro storico'

Mezzetti sulla movida: 'Assurdo che qualcuno mi descriva come il sindaco che vuole spegnere il centro storico'

Modena, 4000 giovani alla 'Metti giù le armi Street Parade', viali intorno al centro come una barriera

Modena, 4000 giovani alla 'Metti giù le armi Street Parade', viali intorno al centro come una barriera

Modena, all'Avis festa dell'Oro per i 75 anni: 403 benemerenze

Modena, all'Avis festa dell'Oro per i 75 anni: 403 benemerenze

Rifiuti, urbanistica, dehors: Muzzarelli contro Mezzetti gioca al 'tanto peggio tanto meglio'

Rifiuti, urbanistica, dehors: Muzzarelli contro Mezzetti gioca al 'tanto peggio tanto meglio'

'Dehors a Modena, bene il sindaco: il Comune non transiga sugli abusi'

'Dehors a Modena, bene il sindaco: il Comune non transiga sugli abusi'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGp: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

MotoGp: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Il Modena di scena a Palermo: è già un test-verità

Il Modena di scena a Palermo: è già un test-verità

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Dilettanti, ecco le coppe delle modenesi

Dilettanti, ecco le coppe delle modenesi