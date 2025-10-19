Settimana Viva, in piazza Matteotti la chiusura
Centinaia di cittadini impegnati nella ‘catena della sopravvivenza’. L’appuntamento, riferimento regionale IRC, ha fatto scoprire in prima persona l'importanza delle manovre salvavita
Tappa per tappa, i partecipanti hanno scoperto, anche grazie all’uso di visori speciali, il funzionamento della cosiddetta 'catena della sopravvivenza, che racchiude tutte le procedure da compiere dalla persona che assiste ad un malore, compreso l'utilizzo del defibrillatore: la chiamata al 112 (che indirizza immediatamente al 118), il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni dell'operatore al telefono, l'utilizzo del defibrillatore fino all'arrivo del mezzo di soccorso, una vera ambulanza presente all’evento solitamente usata anche per la formazione di alta qualità degli operatori. Presenti anche postazioni dedicate alle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare, anch'esse fondamentali per intervenire in modo tempestivo sui bambini.
Insieme agli operatori del 118 erano presenti referenti della Pediatria di Comunità, della Promozione alla Salute più gli operatori volontari
“La settimana della Rianimazione Cardiopolmonare vuole sensibilizzare la comunità sull’arresto cardiaco improvviso, che nella nostra provincia riguarda circa sette persone la settimana – dichiara Luca Gherardi, Tecnico Soccorritore del Set 118 Modena -. L'obiettivo è quello di rendere consapevoli i cittadini sulle modalità di intervento partendo dal riconoscimento precoce di chi non risponde e non respira, effettuando una chiamata precoce ed efficace al 118. Le manovre suggerite via audio o video dagli operatori della centrale possono rivelarsi fondamentali, insieme all’uso del defibrillatore, per salvare la vita della persona colta da malore. Oltre alla conoscenza del sistema, è importante cercare di sensibilizzare le persone alla cultura del soccorso, perché siano sempre meno le persone che, se colpite da un malore o vittime di un incidente, si trovino tra l’indifferenza dei passanti”.
“Sono molto emozionata perché questo evento sarà la mia prima ‘Viva’ da Referente Regionale -afferma Manuela Manni – Referente IRC Regione Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, - ma soprattutto in collaborazione, come da indicazione nazionale con le tutte le associazioni e realtà presenti in regione. Valore aggiunto a questo evento è sicuramente l’uscita a breve delle Nuove Linee Guida nazionali sull’arresto cardiocircolatorio per la stesura delle quali IRC è la società scientifica capofila.
