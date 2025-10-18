Modena, 4000 giovani alla 'Metti giù le armi Street Parade', viali intorno al centro come una barriera

Città blindata, barriera intorno al centro storico

Festa, musica, consumo libero di hashish, vendita abusiva e consumo di alcolici in vetro

Impatto ambientale e costi sociali

Tra musica e protesta, il messaggio (quasi) perso

Una gestione da ripensare

Nessun episodio critico, nessun intervento delle forze dell’ordine, ma una mezza città ancora una volta paralizzata negli accessi al centro la parte centrale della città fortemente impattata, da costi ambientalmente, economicamente e socialmente. Provocato soprattutto dalla scelta di un percorso che, per molti, si poteva e si doveva evitare preferendone un altro, meno centrale. È questo il bilancio della terza edizione della Street Parade “Metti giù le armi”, la manifestazione itinerante a sfondo antimilitarista che ha portato in strada circa 4.000 giovani (meno e apparentemente più giovani rispetto alle scorsa edizione e di quella precedente), accompagnati da 14 camion con impianti audio e DJ set, trasformando i viali cittadini intorno al cuore in un rave a cielo aperto.Dalla mattina per la sosta e sin dal primo pomeriggio, con il ritrovo al Parco Novi Sad e la partenza del corteo alle 15:00, la circolazione in città è stata bloccata e fortemente limitata, soprattutto lungo i viali centrali, da via Monte Kosica a piazzale Risorgimento, fino a via Emilia Ovest e al Parco Ferrari, dove Il corteo è approdato intorno alle ore 19 per concentrarsi e prendere la forma de nel rave fino atarda sera.Strade chiuse, traffico deviato, parcheggi indisponibili e l’accesso al centro storico fortemente penalizzato, proprio nel giorno clou della manifestazione enogastronomica “La Bonissima”.Un contesto che ha generato malumori tra i cittadini, molti dei quali – pur non mettendo in discussione il diritto a manifestare – hanno espresso perplessità sulla scelta del percorso, considerato da molti “il più impattante possibile” in un sabato pomeriggio.“Non si capisce perché far passare un corteo così invasivo proprio nei viali che circondano il centro, quando la destinazione finale era il Parco Ferrari. C’erano alternative, come farlo passare a ovest della città”, commenta una residente dell'area dell'ex manifattura.Il corteo ha visto la partecipazione di 14 camion a passo d'uomo, spesso fermi, allestiti con potenti impianti audio funzionali a DJ set, alimentati da grandi generatori a benzina e diesel, che in una città dove anche gli euro 5 sono obbligati a rimanere in garage appare una contraddizione, accompagnati da un flusso costante di giovani provenienti da fuori provincia e regione. Molti arrivati in treno. Fumo e alcol a volontà consumato in strada.In un mix colorato e festante di ragazzi che in parte sembrano usciti da una lezione universitaria, altri da una serata da sballo in centro sociale. Alcol, tanto alcol, portato direttamente da casa negli zaini, o fornito da bar improvvisati sui camion e in carrelli della spesa, all'interno del corteo. Tutto programmato, tutto autorizzato. Tutto nella norma. Anche le cose non in regola, dalla vendita alla somministrazione di alcol all'interno di quel perimetro è concesso. In un limbo di regole da violare in maniera controllata che tradisce lo stesso spirito del rave. Ma questo è un altro discorso. Lungo il percorso, birre in bottiglie di vetro e in lattina venivano vendute a 3 euro senza scontrino, direttamente dai camion o da bar improvvisati con bottiglie trasportati nei carrelli. Scena già viste nelle due precedenti edizioni. Tutto previsto. Poi difficili da smaltire anche in considerazione del fatto che per disposizioni del Comune, cassonetti e cestini erano chiusi. L'organizzazione ha messo in campo un servizio interno di pulizia e osservazione, per contenere l’accumulo di rifiuti. E dietro il corteo in azione mezzi Hera. Il grado di civiltà dei partecipanti era comunque rilevante.Abbiamo visto tanti ragazzi, anche non addetti a tale funzione, raccogliere direttamente vetro e lattine consumate e posizionarle fianco di cestini e cassonetti, per farli recuperare subito dopo dai mezzi Hera che seguivano il corteo.Presenti anche i servizi dell’AUSL, con un furgone punto mobile per la distribuzione gratuita di acqua e preservativi, come parte del supporto sanitario minimo. Vediamo il furgone dell'Unità di strada con una persona in difficoltà, sdraiata all'interno.Nonostante gli intenti pacifici e l’assenza di incidenti, resta forte la critica per l’impatto ambientale dell’iniziativa: quattordici camion di medie e grandi dimensioni a passo che impiegava fino a tre generatori diesel o a benzina, con conseguente inquinamento dell’aria e inquinamento acustico costante per ore. A questo si aggiungono i costi sociali legati all’enorme presenza di forze di polizia mobilitate per garantire sicurezza e presidiare il percorso e il danno comunque fatto alle attività dell'intera zona della cintura test del centro storico e dei viali a nord e a sud della via Emilia.Lo slogan della giornata – “Metti giù le armi” – mirava a lanciare un messaggio contro la militarizzazione e a favore della pace. Tuttavia, tra i partecipanti, il tema politico sembrava marginale: molti giovani hanno dichiarato di partecipare per divertimento, musica e socialità, per una giornata di evasione, più che per una reale adesione al significato della parata.A differenza degli scorsi anni nessun cartello o nessun attacco politico né al governo né alle istituzioni. L'immagine cartonata di Trump e del premier Meloni senza dileggio e senza frasi particolari appare più come quella di un carro allegorico di carnevale.Il punto più discusso, alla fine, resta la gestione del percorso. “Nessuno vuole limitare la libertà di espressione – ha dichiarato un commerciante del centro – ma è assurdo che una manifestazione che ha come meta il Parco Ferrari debba passare per forza attraverso le zone più sensibili e trafficate della città. Il danno economico e l’impatto sulla vita quotidiana sono stati altissimi e per buona parte evitabili. Serviva più buon senso”.Gi.Ga.