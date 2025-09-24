Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

'Modena Volley nella persona del suo presidente Mirco Muzzioli, rileva con rammarico di aver appreso dai giornali la posizione netta dell'assessore Bortolamasi, con il quale e alla presenza di esponenti delle istituzioni sportive nonchè del gestore del Palamadiba avrebbe dovuto avere incontro nella giornata di domani. Tuttavia, con mail di stamane e senza alcun diritto di replica, il Comune di Modena nella persona dell'assessore ci comunicava l'annullamento del suddetto incontro, senza peraltro aver alcun confronto con la scrivente, invero, apprendiamo dalla mail che l'incontro previsto per domani sarebbe stato annullato 'alla luce delle notizie apparse in questi giorni sui mezzi di informazione'. Ad ogni buon conto, pur accettando nostro malgrado il diniego ad un confronto volto a chiarire anche per documenti la posizione del sodalizio scrivente, siamo costretti a precisare alcuni aspetti'. Così Volley Modena replica alla netta posizione dell'assessore Bortolamasi di questa mattina
.
'Lo scorso 4 luglio abbiamo inoltrato la richiesta di ammissione al campionato di Serie A2 proponendo come impianto per le gare casalinghe il PalaMadiba a seguito delle positive interlocuzioni con il Comune di Modena e con il gestore, Franco Culcasi, in rappresentanza di United Skates Modena.
La struttura necessitava di alcuni interventi per superare il vaglio tecnico della Lega Volley Femminile, per i quali il Comune di Modena ha manifestato la propria disponibilità a fornire idonea documentazione entro il termine previsto dai regolamenti di Lega Volley, che per questo specifico caso era previsto al 20 settembre 2025, termine noto sia al gestore dell'impianto che al Comune di Modena a far tempo dal 14 luglio 2025. Tuttavia, visto l'approssimarsi del termine per la verifica impianto previsto dal consorzio di Lega e, la difficoltà a reperire la documentazione richiesta, lo scrivente sodalizio allarmato dal rischio di non poter perfezionare la propria iscrizione, tenuto conto dell'impossibilità di altre strutture del territorio, si è trovato costretto a rivolgersi al palazzetto di Rubiera. Allo scadere del termine di cui sopra, (20/09) preso atto della mancata trasmissione della documentazione, da parte del gestore dell'impianto del Palamadiba e dell'impossibilità di rispondere alle esigenze di Lega Volley, il sodalizio Volley Modena dinanzi alle giustificate insistenze della Lega ha inoltrato la documentazione tempestivamente fornita dal comune di Rubiera, nonchè adeguatamente conforme ad ottenere, per ora, un primo vaglio di assenso da parte della Commissione Ammissione campionati'.
'Solo in data 23 settembre, ovvero a tre giorni dalla scadenza del suddetto termine, la documentazione mancante viene inoltrata alla Lega senza alcun titolo dal dottor Culcasi.
Lega che, alla luce di tutti i fatti, ha concesso ufficialmente nel pomeriggio odierno una proroga fino al 20 ottobre. Per tale ragione e per dirimere ogni equivoco, e preso atto dei tempi così stringenti, abbiamo immediatamente contattato il Comune di Modena per favorire un incontro chiarificatore, alla presenza del dottor Culcasi in rappresentanza del gestore del Palamadiba, ribadendo, peraltro, come lo scrivente sodalizio conferma e rinnova la propria disponibilità a militare nel territorio modenese, salvo l'avallo del consorzio organizzatore del campionato, alla stregua dei termini di cui all'accordo. In conclusione preme a questo sodalizio, ribadire il profondo rammarico nel dover essere costretto ad emettere il presente comunicato, in luogo di un incontro professionale ispirato ai principi che dovrebbero ispirare la pratica sportiva. Per qualsiasi ulteriore chiarimento supportato anche da evidenze documentali, lo scrivente resta a disposizione, auspicando nel futuro di poter svolgere attività sportiva con trasparenza e correttezza e concentrando le proprie energie verso un bene comune: la crescita e lo sviluppo della disciplina della pallavolo'.