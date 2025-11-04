Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro

REGOLAMENTO

BONUS

ESCLUSIONI

PREMI

Fino a 6mila euro di premi per le società di Eccellenza e Promozione che fanno giocare i giovani nati dal 1° gennaio 2007 in poi, pur non essendoci più l’obbligo di schierarli durante le gare. Il Crer ha confermato anche per questa stagione gli incentivi economici in favore delle società che sposano la “linea verde”. Una volta definite le classifiche per ogni singolo girone questi sono i premi: sia per l’Eccellenza che per la Promozione andranno 6mila euro alla prima classificata di ogni girone, 4.500 alla seconda, 3mila alla terza e 1870,37 alla quarta.Per scrivere la classifica di impegno dei nati dal 1° gennaio 2007 in poi si valutano le gare dalla prima alla quart’ultima giornata (vengono escluse le ultime 3), saranno conteggiati solo i giovani utilizzati per almeno un tempo (recupero compreso), italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo oppure temporaneo da società della Lnd, mentre non sono computati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche. La classifica verrà redatta assegnando per ogni società i seguenti punteggi: un punto per ogni gara in cui l’anno di nascita di media dei calciatori inseriti nella distinta di gara risulti superiore e/o successivo all’anno 2003, 2 punti perogni gara in cui il calciatore 2007 (diventano 3 punti per il 2008, 4 per il 2009 e 5 per un 2010 o più giovane) è stato utilizzato per l’intera durata del secondo tempo (recupero compreso), 3 punti per ogni gara in cui il calciatore 2007 (diventano 4 punti per il 2008, 5 per il 2009 e 6 per un 2010 o più giovane) è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo (recupero compreso), 4 punti per ogni gara in cui il calciatore 2007 (diventano 5 punti per il 2008, 6 per il 2009 e 7 per un 2010 o più giovane) è stato utilizzato per almeno 60’ dall’inizio, 6 punti per ogni gara in cui il calciatore 2007 (diventano 7 punti per il 2008, 8 per il 2009 e 9 per un 2010 o più giovane) viene utilizzato per l’intera gara (recuperi compresi).Per le società che oltre ad avere squadre nel campionato Under 19 o Under 18 svolgono l’attività di settore giovanile anche con Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 (indipendentemente se regionale o provinciale) è riconosciuto un bonus pari al 20% in più dei punti totalizzati.Non avranno diritto al premio le società che nonpartecipano né a Under 19 né a Under 18, le società retrocesse dirette (il premio è previsto in caso di retrocessione con i playout invece), quelle che rinunciano al campionato e quelle responsabili di illecito sportivo.Il premio sarà corrisposto entro il 30 settembre 2026, sempre che le società siano iscritte al campionato 2026-27 di competenza. In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell’ambito del girone. Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera. Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dal Crer, che provveder a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei campionati.