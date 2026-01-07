Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti, le gare saltate domenica si recuperano mercoledì 14 gennaio

Dilettanti, le gare saltate domenica si recuperano mercoledì 14 gennaio

Assurda decisione di rinviare tutte le gare visto che su quasi tutti i campi, a parte San Michele e San Felice, si poteva tranquillamente giocare

1 minuto di lettura

Come previsto, si recuperano già mercoledì prossimo, 14 gennaio, alle 20.30 le gare rinviate domenica scorsa causa neve in Eccellenza girone A e Promozione B. Davvero assurda la decisione di rinviare tutte le gare di questo girone visto che su quasi tutti i campi, a parte San Michele e forse San Felice, si poteva tranquillamente giocare e molte squadre erano già in viaggio quando la decisione è stata presa. Ecco il programma.

Eccellenza girone A: Zola-Real Formigine, Corticella-Fiorenzuola.

Promozione, per il girone B: Casalgrande-Castellarano, Castelnuovo-Montombraro (a Castelvetro), Maranello-Virtus Correggio (il Maranello sta cercando un sintetico), Medolla San Felice-La Pieve (a S.Felice), Sanmichelese-Riese, Solierese-Masone (Soliera sintetico), Sporting Scandiano-Sammartinese, United Carpi-Baiso Secchia (per ora alle 15 a Fossoli). Si recupera anche l'intera giornata del girone C col Castelfranco impegnato sul campo della Dozzese.

'In via del tutto eccezionale – precisa il Crer - per le sole gare di Eccellenza girone B e Promozione gironi B-C-D, in considerazione del fatto che è stata rinviata l’intera giornata, si dà facoltà alle società, previa variazione con accordo congiunto da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla data di disputa della gara, di posticipare alla domenica le gare programmate d’ufficio in anticipo al sabato'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Dilettanti: campionati fermi per la sosta natalizia, si riparte il 4 e 6 gennaio

Dilettanti: campionati fermi per la sosta natalizia, si riparte il 4 e 6 gennaio

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'Potevamo vincere anche con un risultato più largo'

Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'Potevamo vincere anche con un risultato più largo'

Troppa Juve: Sassuolo battuto 3 a 0 in casa

Troppa Juve: Sassuolo battuto 3 a 0 in casa

Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato