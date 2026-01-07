Dilettanti, le gare saltate domenica si recuperano mercoledì 14 gennaio

Come previsto, si recuperano già mercoledì prossimo, 14 gennaio, alle 20.30 le gare rinviate domenica scorsa causa neve in Eccellenza girone A e Promozione B. Davvero assurda la decisione di rinviare tutte le gare di questo girone visto che su quasi tutti i campi, a parte San Michele e forse San Felice, si poteva tranquillamente giocare e molte squadre erano già in viaggio quando la decisione è stata presa. Ecco il programma.

Eccellenza girone A: Zola-Real Formigine, Corticella-Fiorenzuola.

Promozione, per il girone B: Casalgrande-Castellarano, Castelnuovo-Montombraro (a Castelvetro), Maranello-Virtus Correggio (il Maranello sta cercando un sintetico), Medolla San Felice-La Pieve (a S.Felice), Sanmichelese-Riese, Solierese-Masone (Soliera sintetico), Sporting Scandiano-Sammartinese, United Carpi-Baiso Secchia (per ora alle 15 a Fossoli). Si recupera anche l'intera giornata del girone C col Castelfranco impegnato sul campo della Dozzese.

'In via del tutto eccezionale – precisa il Crer - per le sole gare di Eccellenza girone B e Promozione gironi B-C-D, in considerazione del fatto che è stata rinviata l’intera giornata, si dà facoltà alle società, previa variazione con accordo congiunto da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla data di disputa della gara, di posticipare alla domenica le gare programmate d’ufficio in anticipo al sabato'.

Matteo Pierotti