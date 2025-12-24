Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti: campionati fermi per la sosta natalizia, si riparte il 4 e 6 gennaio

Già domenica 4 gennaio riparte la Serie D con la prima di ritorno, martedì 6 gennaio l'Eccellenza e Promozione

I campionati dilettanti si fermano per la sosta natalizia ma per poco. Già domenica 4 gennaio riparte infatti la Serie D con la prima di ritorno, martedì 6 gennaio l'Eccellenza e Promozione (anche qui prima di ritorno), mentre Prima, Seconda e Terza ripartiranno domenica 18 gennaio anche se già l'11 gennaio si recupera Polinago-Modenese, gara di coppa sospesa al 20' sull'1-0.

SERIE D (domenica 4/1): Sasso Marconi-Sangiuliano, Imolese-Pistoiese, Trop. Coriano-Tuttocuoio, Crema-Lentigione, Cittadella-Correggese, Trevigliese-Sant'Angelo, Rovato V.-Palazzolo, Pro Sesto-Progresso (6/1), Desenzano-Piacenza.

ECCELLENZA (martedì 6/1): Salsomaggiore-Nibbiano Valt., Arcetana-Fabbrico, Campagnola-Vianese,Pontenurese-Fidentina, Corticella-Fiorenzuola, Agazzanese-Rolo, Cdr Mutina-Terre di Castelli, Zola-Real Formigine, Brescello Piccardo-Bobbiese.

PROMOZIONE (martedì 6/1): Casalgrande-Castellarano, Castelnuovo (nella foto)-Montombraro, Maranello-V. Correggio, United Carpi-Baiso Secchia, Sanmichelese-Riese, Solierese-Masone, Sp. Scandiano-Sammartinese, Medolla S.F.-La Pieve Nonantola. Girone C: Dozzese-V.Castelfranco.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

