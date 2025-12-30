Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

'Quest'anno, grazie soprattutto al meteo, i campionati stanno avendo un ottimo andamento. Nella maggior parte delle categorie si è concluso il girone di andata, a parte qualche recupero già programmato. Ci aspettiamo un girone di ritorno senza turni infrasettimanali, a parte qualche recupero fisiologico in prossimità del Torneo delle Regioni'. Simone Alberici, presidente del Crer, fa il punto su questa prima pagina di stagione.

L’Eccellenza assomiglia sempre più a una D.

'Sì, è vero, in Eccellenza si è registrato un aumento della qualità dei campionati e della competitività delle squadre, assieme ad una migliore organizzazione dei club. L’abolizione dell’obbligo del giovane ha comportato un aumento della competitività e la maggiore valorizzazione dei prospetti più interessanti'.

Con la Promozione a 16 squadre per la stagione 2026-27 quali effetti ci saranno per i ripescaggi estivi dalla Prima?

'Saranno più legati a fattori esterni come il numero delle retrocessioni dalla Serie D e il verificarsi o meno di fusioni o rinunce ai campionati di Eccellenza e Promozione. Ricordo comunque che la vincitrice della fase regionale dei playoff di Prima avrà un posto garantito in Promozione'.

Ormai l’anticipo del sabato è diventato parte del campionato.

'Le società lo stanno vivendo con un bell’entusiasmo: è una novità apprezzata anche in tutte le categorie regionali'.

Come procede il rapporto delle società con la Riforma dello sport?

'Si stanno organizzando. L’impatto iniziale è stato molto forte, ma grazie ai correttivi che abbiamo ottenuto, seppure con il perdurare di qualche difficoltà, è stato mitigato'.

Matteo Pierotti