Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Volley superlega: Valsa Group si conferma a Piacenza, battuta 3-1

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 23-25)

Seconda vittoria stagionale per la Valsa Groupal al termine della gara in trasferta contro Piacenza. Il tabellinoGas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 23-25)
Gas Sales Bluenergy Piacenza: Bovolenta 15, Bergmann 3, Simon 11, Travica 2, Gutierrez 5, Pace (L), Leon 1, Mandiraci 15, Comparoni 3, Seddik 4, Andringa. Ne: Porro, De Santis, Loreti (L). All. Boninfante.
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Buchegger 15, Davyskiba 11, Porro 11, Sanguinetti 12, Mati 12, Perry (L), Massari, Giraudo, Ikhbayri 1, Bento 1. N.E.: Tauletta, Anzani, Federici (L). All. Giuliani.
ARBITRI: Simbari, Carcione.
MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)
NOTE – durata set: 29’ 25’, 30’, 31’; tot: 115’

Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Gutierrez-Mandiraci martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero.

La gara

L’inizio è tutto marcato biancorosso con Paolo Porro che trova bene i suoi avanti, 8-5. Torna sotto Modena che prima pareggia e poi mette la freccia coi muri di Sanguinetti. A fine set è ancora la Valsa Group a piazzare il break, 21-23. Pardo Mati mette giù il primo tempo del 23-25, Modena è avanti 0-1.
Nel secondo parziale sono ancora i gialloblù a partire forte, 9-11. Vola sul 12-18 la Valsa Group con una prova di forza anche al servizio e muro. Modena chiude 17-25 il set ed è 0-2.
Nel terzo parziale sono i gialli a menare le danze con un muro/difesa implacabile, 8-10. Resta avanti Modena, che col muro di Pardo va sul 14-16. Alza i giri del motore Piacenza, che finisce in crescendo e chiude il set 25-23, è 1-2.
Nel quarto parziale Modena va sul 7-10 con Buchegger trascinatore. Entra Bento per Davyskiba, la Valsa Group piazza il break, 16-20 e poi chiude il set 23-25 e 1-3 il match.
 

Foto: Modena Volley
Foto dell'autore

