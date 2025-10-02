E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

Mondo dei motori in lutto. E' morto a 83 anni Claudio Lombardi. Nato il 12 maggio 1942 a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, Lombardi dopo aver studiato ingegneria meccanica all’Università di Bologna, entra nel centro ricerche Fiat, dove comincia a occuparsi dell’evoluzione delle tecnologie per motori più efficienti e meno inquinanti.

Negli anni ’80 entra nel mondo del motorsport con la Lancia, divenendo una figura chiave nei rally: indimenticabile è l’esperienza tecnica sulla Delta S4, vettura iconica, simbolo di un’epoca di audacia, coraggio e innovazione meccanica estrema.

Quando la Lancia lascia i rally, Lombardi passa alla Scuderia Ferrari dove arriva su invito di Cesare Fiorio e assume incarichi di rilievo tecnico e dirigenziale. E' per breve tempo team principal, oltre che responsabile del reparto motori, in un periodo non facile della storia sportiva del Cavallino.

Tra i suoi risultati più noti figura la progettazione del motore RSV4 per Aprilia, adottato con successo in Superbike, che permise vittorie mondiali e contribuì al prestigio del marchio nel campo delle moto da corsa.

I funerali sono previsti per sabato alle 10 nella parrocchia di Spinetta Marengo; domani sera (venerdì 3 ottobre) alle 19 sarà recitato il rosario.

