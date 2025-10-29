Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Forza Italia Provincia Modena, nasce la 'Giunta degli esperti': Gidari vicesegretario

Giacobazzi: 'Figure storiche e alcune importanti novità: tutte chiamate a dare il massimo nel proprio settore di competenza'

'Potremmo definirli ‘consiglieri del coordinamento’, ovvero dirigenti dall’alta preparazione e specifiche qualifiche in determinati settori, ritenuti fondamentali per le politiche nazionali e locali, che hanno sposato il progetto Forza Italia e saranno di aiuto a eletti, militanti e cittadini. Dalla sanità all’urbanistica, dalla sicurezza alla formazione e all’economia: tutti argomenti che richiedono esperienza. La prossima fase politica del movimento incorrerà in momenti fondamentali ed in alcuni importanti appuntamenti elettorali. Forza Italia è già ben rappresentata nel territorio e nelle Istituzioni, con l’aiuto di questi esperti calibreremo ancor meglio l’offerta politica agli elettori'. Così il segretario provinciale di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi presenta la nuova squadra degli azzurri in provinicia.
La composizione vede l’ingresso del candidato alle regionali Giovanni Gidari (vice segretario provinciale con delega specifica al coordinamento), Gabriella Bettelli (Sanità), Vincenzo Zippo (casa e politiche abitative), Claudio Malavasi (enti locali e società partecipate), Ercole Pirro (lavoro), Ugo Liberi (urbanistica), Federico Ropa (montagna, già responsabile del relativo dipartimento regionale) Massimo Barbi (ambiente e territorio), Moira Stefani (agricoltura), Grazia Ruini (famiglia), Salvatore Diana (adesioni), Margherita Bastai (organizzazione), Valerio Giacobazzi (agroalimentare), Roberto Montorsi (terzo settore), Davide Nappa (attività produttive), Massimo Romanini (comunicazione), Alex Testoni e Sabrina Manfredi (elettorale).
'Nelle prossime settimane verranno integrati ulteriori settori, tra i quali la giustizia, e nel mentre inizieranno i lavori su cinque linee strategiche: partecipazione dei cittadini, lavoro, sicurezza, urbanistica e formazione politica.
Dialogo e desiderio di mettere al centro le persone, queste le parole d’ordine: la politica deve tornare a essere competenza, ascolto e servizio. Buon lavoro', conclude il segretario provinciale e portavoce regionale Piergiulio Giacobazzi.
'La parola che più ci piace è sempre la stessa, libertà, libertà di fare impresa, libertà di pensiero, di mercato e di giustizia. Vogliamo costruire una politica fatta di contenuti e di rispetto, perché il rispetto è dovuto all’avversario e va richiesto agli alleati. Un rispetto capace di unire e non di dividere', ha aggiunto il neo vicesegretario con delega al coordinamento Giovanni Gidari.
