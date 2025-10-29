Forza Italia Provincia Modena, nasce la 'Giunta degli esperti': Gidari vicesegretario
Giacobazzi: 'Figure storiche e alcune importanti novità: tutte chiamate a dare il massimo nel proprio settore di competenza'
La composizione vede l’ingresso del candidato alle regionali Giovanni Gidari (vice segretario provinciale con delega specifica al coordinamento), Gabriella Bettelli (Sanità), Vincenzo Zippo (casa e politiche abitative), Claudio Malavasi (enti locali e società partecipate), Ercole Pirro (lavoro), Ugo Liberi (urbanistica), Federico Ropa (montagna, già responsabile del relativo dipartimento regionale) Massimo Barbi (ambiente e territorio), Moira Stefani (agricoltura), Grazia Ruini (famiglia), Salvatore Diana (adesioni), Margherita Bastai (organizzazione), Valerio Giacobazzi (agroalimentare), Roberto Montorsi (terzo settore), Davide Nappa (attività produttive), Massimo Romanini (comunicazione), Alex Testoni e Sabrina Manfredi (elettorale).
'Nelle prossime settimane verranno integrati ulteriori settori, tra i quali la giustizia, e nel mentre inizieranno i lavori su cinque linee strategiche: partecipazione dei cittadini, lavoro, sicurezza, urbanistica e formazione politica.
'La parola che più ci piace è sempre la stessa, libertà, libertà di fare impresa, libertà di pensiero, di mercato e di giustizia. Vogliamo costruire una politica fatta di contenuti e di rispetto, perché il rispetto è dovuto all’avversario e va richiesto agli alleati. Un rispetto capace di unire e non di dividere', ha aggiunto il neo vicesegretario con delega al coordinamento Giovanni Gidari.
