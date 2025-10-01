Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta
Il centro destra di Castelfranco porta in Consiglio le proteste dei genitori sul servizio nelle scuole d'infanzia
Secondo la Lega, alla base dei disservizi ci sarebbero i tagli al personale da parte della ditta appaltatrice. Le insegnanti, infatti, non sarebbero nelle condizioni di somministrare frutta e merenda perché non in possesso del patentino necessario per farlo.
Un doppio danno: per le famiglie, che pagano un servizio incompleto, e per la collettività, che assiste a uno spreco di risorse pubbliche.L’interrogazione presentata in Consiglio chiede chiarimenti puntuali sui problemi nella somministrazione della frutta, azioni immediate per risolverli, eventuali risarcimenti alle famiglie per il servizio non erogato e provvedimenti nei confronti del fornitore responsabile del servizio mensa.
Anche la Lega, chiede all’Amministrazione di 'verificare la qualità del servizio pasti e risolvere al più presto i problemi segnalati, che costituiscono fonte di disagio per le famiglie'.
Foto di repertorio
