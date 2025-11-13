Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, minaccia di morte la ex compagna: braccialetto elettronico per un 42enne

E' stato arrestato mentre stava scardinando, con un martello in ferro, la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima

Nel pomeriggio del 9 novembre i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 48enne, residente in città, colto in flagranza per minacce e condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa in cui veniva riferito che un uomo stava scardinando, con un martello in ferro, la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima, proferendo contestualmente nei suoi confronti gravi minacce di morte.

L'uomo è accusato di di maltrattamenti in famiglia aggravati commessi sino al mese di agosto 2025 e di atti persecutori aggravati commessi dall’agosto 2025 fino alla data dell’arresto.

Ieri il Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

