Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

L’ingresso e la fuga sono state riprese dalle telecamere esterne al negozio che hanno immortalato chiaramente il ladro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Furto questa mattina alla Bottega San Francesco, il negozio di gastronomia rinato dopo la chiusura di Telesforo Fini in Corso Canalchiaro 139. Un uomo straniero di mezza età poco prima dell'apertura, verso le 9.20, si è intrufolato in negozio dal portone ancora parzialmente chiuso fingendo di piangere, raccontando di avere un problema allo scooter (pur essendo giunto in sella a una bicicletta) e chiedendo denaro come elemosina. Come spiega a La Pressa il titolare Marco Olivi Mocenigo, davanti all'insistenza dell'uomo, le due ragazze presenti dietro al bancone si sono spaventate e per un attimo distratte. Pochi attimi sono stati sufficienti al ladro per impossessarsi del Pc aziendale e del cellulare di una delle dipendenti. L’ingresso e la fuga sono state riprese dalle telecamere esterne al negozio (sopra un fotogramma) che hanno immortalato in modo chiaro il ladro.
Marco Olivi Mocenigo, questo pomeriggio ha presentato denuncia ai carabinieri.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Zone rosse a Modena, in una settimana 21 persone allontanate e 3 arresti

Zone rosse a Modena, in una settimana 21 persone allontanate e 3 arresti

Strage di Nassiriya, commemorazione a Modena: 'Dobbiamo tenere vivo il ricordo'

Strage di Nassiriya, commemorazione a Modena: 'Dobbiamo tenere vivo il ricordo'

Sicurezza, il Comune di Modena investe in spray urticanti: 7000 euro in bombolette e ricariche

Sicurezza, il Comune di Modena investe in spray urticanti: 7000 euro in bombolette e ricariche

Anche Azione Modena contro Altini: 'Pagare i medici di base per prescrivere meno non è la soluzione'

Anche Azione Modena contro Altini: 'Pagare i medici di base per prescrivere meno non è la soluzione'

Maria Grazia Modena contro Altini: 'Incentivi per prescrivere meno esami? Idea delirante'

Maria Grazia Modena contro Altini: 'Incentivi per prescrivere meno esami? Idea delirante'

M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia

M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, il questore chiude per 7 giorni un bar alla Crocetta

Modena, il questore chiude per 7 giorni un bar alla Crocetta

Modena, investe minore e fugge: individuato e denunciato

Modena, investe minore e fugge: individuato e denunciato

Castelfranco: tunisino occupa abusivamente locale condominiale e impedisce accesso ai residenti, arrestato

Castelfranco: tunisino occupa abusivamente locale condominiale e impedisce accesso ai residenti, arrestato

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish