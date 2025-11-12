Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

Furto questa mattina alla Bottega San Francesco, il negozio di gastronomia rinato dopo la chiusura di Telesforo Fini in Corso Canalchiaro 139. Un uomo straniero di mezza età poco prima dell'apertura, verso le 9.20, si è intrufolato in negozio dal portone ancora parzialmente chiuso fingendo di piangere, raccontando di avere un problema allo scooter (pur essendo giunto in sella a una bicicletta) e chiedendo denaro come elemosina. Come spiega a La Pressa il titolare Marco Olivi Mocenigo, davanti all'insistenza dell'uomo, le due ragazze presenti dietro al bancone si sono spaventate e per un attimo distratte. Pochi attimi sono stati sufficienti al ladro per impossessarsi del Pc aziendale e del cellulare di una delle dipendenti. L’ingresso e la fuga sono state riprese dalle telecamere esterne al negozio (sopra un fotogramma) che hanno immortalato in modo chiaro il ladro.

Marco Olivi Mocenigo, questo pomeriggio ha presentato denuncia ai carabinieri.

