M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia

Alla sala Ulivi di Modena il bilancio delle attività degli eletti e degli assessori nei comuni modenesi che oggi vedono il Movimento nella coalizione del centro sinistra

Deputati, consiglieri regionali, assessori e consiglieri comunali ci sono dati appuntamento ieri sera alla sala ulivi di Modena per il bilancio di poco più di un anno di attività politica nei comuni della provincia di Modena.Un appuntamento aperto dal coordinatore provinciale del movimento Massimo Bonora che ha rilanciato l'azione del movimento all'interno di numerose amministrazioni comunali puntando soprattutto sul tema dell'ambiente della mobilità della partecipazione e della trasparenza. Questi ultimi temi esposti nel primo intervento da parte dell'assessore comunale a Modena Vittorio Ferraresi.
Tra i risultati raggiunti e ricordati spiccano l'apertura agli ultimi cinque anni degli archivi on-line degli atti del comune e, su tutti il progetto di partecipazione sei la mia città che ha coinvolto i cittadini nella raccolta di idee per la rigenerazione urbana.Il MoVimento 5 stelle oggi si trova in coalizione di governo in quattro Comuni chiave della provincia: Modena, Sassuolo, Formigine e Castelfranco Emilia. In totale, il Movimento conta 8 consiglieri comunali e 5 assessori distribuiti in 7 Comuni: Modena, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Maranello e Marano sul Panaro.Modena – 1 assessore e 1 consigliere
Nel capoluogo l’assessore Vittorio Ferraresi e il consigliere Giovanni Silingardi hanno introdotto nuovi strumenti di partecipazione, come i Consigli di Quartiere, rafforzato la trasparenza amministrativa e avviato percorsi partecipati come “Rigeneriamo Modena” e “Sacca Partecipa”.
Silingardi ha firmato decine di atti su mobilità sostenibile, ferrovia Modena–Reggio AV, verde pubblico e revisione della Bretella Campogalliano–Sassuolo.Sassuolo – 1 assessore e 1 consigliere
L’assessore Andrea Baccarani e il consigliere Alberto Bonettini hanno lavorato su rifiuti, energia e digitalizzazione: monitoraggio energetico in 39 edifici pubblici, campagne anti-abbandono rifiuti, dematerializzazione edilizia. Bonettini ha presentato mozioni su Stato di Palestina, salario minimo, antimafia e mobilità sostenibile.Formigine – 1 assessora e 1 consigliera
L’assessore Giulia Malvolti e la consigliera Alessia Nizzoli hanno spinto su sostenibilità e legalità: oltre 1.000 alberi piantati, nuovi orti per anziani, collegamenti ciclopedonali, un giardino per insetti impollinatori, impianti fotovoltaici su edifici pubblici, sportello digitale e progetti di smart city. Il Comune ha aderito alla Carta di Avviso Pubblico.Castelfranco Emilia – 1 assessore e 1 consigliere
L’assessore Ugo Piaquadio e il consigliere Marcello Acquaviva hanno portato avanti iniziative su energia, partecipazione e trasparenza. Avviata la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, approvati atti contro il riarmo europeo e per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Riqualificati gli impianti sportivi e scolastici, rilanciato il complesso Frigo Bini grazie ai fondi PNRR.Finale Emilia – 1 consigliere
Il consigliere Mattia Veronesi ha lavorato per difendere la gestione pubblica dei servizi, contrastare l’ampliamento della discarica e creare il Forum Giovani, nuovo spazio di partecipazione.Maranello – 1 consigliera
La capogruppo Adele Baldi ha presentato numerose proposte su salario minimo, Palestina, ambiente e temi sociali, ottenendo molte approvazioni in Consiglio.Marano sul Panaro – 1 consigliere
Il consigliere Ciro Becchelli ha seguito la nuova scuola, progetti contro il dissesto idrogeologico, il rinnovo dei cassonetti che ha portato il Comune oltre il 90% di raccolta differenziata, e lo sviluppo di servizi digitali premiati a livello regionale. Attivi anche i progetti per il polo socio-sanitario e per il Tecnopolo dell’idrogeno.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

