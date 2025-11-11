M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia
Alla sala Ulivi di Modena il bilancio delle attività degli eletti e degli assessori nei comuni modenesi che oggi vedono il Movimento nella coalizione del centro sinistra
Tra i risultati raggiunti e ricordati spiccano l'apertura agli ultimi cinque anni degli archivi on-line degli atti del comune e, su tutti il progetto di partecipazione sei la mia città che ha coinvolto i cittadini nella raccolta di idee per la rigenerazione urbana.Il MoVimento 5 stelle oggi si trova in coalizione di governo in quattro Comuni chiave della provincia: Modena, Sassuolo, Formigine e Castelfranco Emilia. In totale, il Movimento conta 8 consiglieri comunali e 5 assessori distribuiti in 7 Comuni: Modena, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Maranello e Marano sul Panaro.Modena – 1 assessore e 1 consigliere
Nel capoluogo l’assessore Vittorio Ferraresi e il consigliere Giovanni Silingardi hanno introdotto nuovi strumenti di partecipazione, come i Consigli di Quartiere, rafforzato la trasparenza amministrativa e avviato percorsi partecipati come “Rigeneriamo Modena” e “Sacca Partecipa”.
L’assessore Andrea Baccarani e il consigliere Alberto Bonettini hanno lavorato su rifiuti, energia e digitalizzazione: monitoraggio energetico in 39 edifici pubblici, campagne anti-abbandono rifiuti, dematerializzazione edilizia. Bonettini ha presentato mozioni su Stato di Palestina, salario minimo, antimafia e mobilità sostenibile.Formigine – 1 assessora e 1 consigliera
L’assessore Giulia Malvolti e la consigliera Alessia Nizzoli hanno spinto su sostenibilità e legalità: oltre 1.000 alberi piantati, nuovi orti per anziani, collegamenti ciclopedonali, un giardino per insetti impollinatori, impianti fotovoltaici su edifici pubblici, sportello digitale e progetti di smart city. Il Comune ha aderito alla Carta di Avviso Pubblico.Castelfranco Emilia – 1 assessore e 1 consigliere
L’assessore Ugo Piaquadio e il consigliere Marcello Acquaviva hanno portato avanti iniziative su energia, partecipazione e trasparenza. Avviata la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, approvati atti contro il riarmo europeo e per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Il consigliere Mattia Veronesi ha lavorato per difendere la gestione pubblica dei servizi, contrastare l’ampliamento della discarica e creare il Forum Giovani, nuovo spazio di partecipazione.Maranello – 1 consigliera
La capogruppo Adele Baldi ha presentato numerose proposte su salario minimo, Palestina, ambiente e temi sociali, ottenendo molte approvazioni in Consiglio.Marano sul Panaro – 1 consigliere
Il consigliere Ciro Becchelli ha seguito la nuova scuola, progetti contro il dissesto idrogeologico, il rinnovo dei cassonetti che ha portato il Comune oltre il 90% di raccolta differenziata, e lo sviluppo di servizi digitali premiati a livello regionale. Attivi anche i progetti per il polo socio-sanitario e per il Tecnopolo dell’idrogeno.
